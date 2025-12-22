Getty/GOAL
'¡No hagas lo que hizo Neymar!' - Vinicius Jr recibe advertencia sobre el traspaso al Real Madrid mientras un compatriota brasileño usa el Balón de Oro para enfatizar el mensaje en el Santiago Bernabéu
Contrato de Vinicius: No se ha acordado una extensión con el Real Madrid
Se considera que Neymar perdió varias oportunidades de Balón de Oro después de elegir dejar a Lionel Messi y Barcelona por el Paris Saint-Germain en 2017. Una tarifa récord de 222 millones de euros cambió de manos allí, pero Neymar nunca brilló verdaderamente en Francia.
Vinicius se dice que se ha convertido en una presencia disruptiva en el Santiago Bernabéu, ya que se plantean preguntas sobre su compromiso a la causa colectiva, y no se ha acordado una extensión a un contrato que vence en 2027.
Neymar utilizado como advertencia para Vinicius
Puede que la cabeza del joven de 25 años haya sido girada por las riquezas que se ofrecen en otros lugares, pero Sandro ha advertido que no siempre la hierba es más verde. El ex centrocampista del Tottenham ha utilizado a Neymar como ejemplo para subrayar ese punto.
Sandro - hablando con BOYLE SPORTS, que ofrece las últimas apuestas de fútbol - dijo: “¿Necesitarán Vinicius Junior o Xabi Alonso dejar el Real Madrid? No, creo que ambos pueden quedarse y tener una buena racha de resultados juntos.
No estuve de acuerdo con lo que hizo Vinicius, y luego Alonso lo estaba sacando, pero esto es normal. Vinicius solo necesita enfocarse en el Real Madrid. No hagas lo que Neymar hizo en el Barcelona y te vayas. ¡No lo hagas, por favor!
“En Brasil, decimos que necesitas intentar mantenerte tranquilo. Cálmate. Vinicius tiene esta cara, pero esto puede ser solo un momento. Es nada. No es un problema. Siendo un exfutbolista ahora, tengo que dar algún consejo. Tienes que respirar antes de pensar en irte.
“Me fui del Tottenham. Pensé que quería irme porque estaba peleando con los entrenadores y apresuré las cosas, pero hombre me encantaba en el Tottenham. ¿Por qué me fui? Tenía un contrato de tres años. ¿Por qué tenía tanta prisa? Vinicius, por favor toma un respiro.
“Esto es tan importante en la vida también, pero especialmente para los futbolistas, tenemos tantas personas a nuestro alrededor diciéndole al jugador que deberías irte, que el entrenador no te respeta, pero vamos."
Mantén la calma: Consejo ofrecido a Vinicius
Sandro añadió: “¿Sufriría la carrera de Vinicius Jr si dejara el Real Madrid ahora? 100%. La comparación con Neymar dejando el Barcelona es hermosa. Aún no entiendo por qué Neymar dejó el Barcelona. ¿Por qué, Neymar? ¿Por qué? Por favor cuéntanos por qué.
“Cuando se fue empecé a rezar. Es fácil decirlo ahora, pero en ese momento dije por qué vas a dejar el Barcelona en tu mejor momento, porque adoro a Neymar, y por primera vez vi a Lionel Messi dándole el balón a Neymar en los momentos difíciles. Estaba viendo al Barcelona todo el tiempo y todo el mundo le pasaba el balón a Messi, pero en ese partido contra el PSG, cuando Messi te da el balón para decir, Neymar, haz tu magia, ¡wow!
“Imagínate que eres Neymar. Estás en una buena racha. Ahora Messi, y lo hizo de una manera muy humilde y buena, está diciendo que te necesita, ¿y te vas a ir? No, creo que eso fue uno de los mayores errores en todo el fútbol. Neymar podría haberse quedado en el Barcelona y ganado tres o cuatro trofeos del Balón de Oro. Así que Vinicius, por favor, calma. Tranquilo. Respira.”
Grandes decisiones: Los rumores de traspasos se intensifican de cara a 2026
Real Madrid y Vinicius Junior tienen que tomar decisiones importantes en 2026, con figuras prominentes en la capital española sugiriendo que los Blancos deberían abrirse a ofertas si el delantero sudamericano no se compromete al club y adopta la forma de pensar de Alonso.
Fue abucheado por sus propios seguidores cuando fue reemplazado en un partido de Liga contra el Sevilla, lo que lo llevó a dirigirse a Dubái durante un receso invernal, y se seguirá cuestionando si Vini se centrará en España o buscará el dinero como una vez hizo Neymar.
