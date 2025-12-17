Reprodução/Instagram
Neymar se oculta en Nueva York en medio de la incertidumbre sobre su futuro
Neymar va de incógnito
Neymar compartió una serie de fotografías de su escapada festiva a Nueva York junto a su pareja, Bruna, en las que aparece con una mascarilla morada y blanca, aparentemente para pasar desapercibido entre la multitud. Con la temporada doméstica en Brasil ya concluida, el ícono de la Seleção aprovecha estos días previos a la Navidad para disfrutar de tiempo de calidad con familiares y amigos. El carrusel de imágenes fue acompañado simplemente con la leyenda “NYC” en su cuenta de Instagram.
¿Se quedará Neymar en Santos?
El regreso de Neymar a su tierra natal estuvo marcado por sensaciones encontradas, condicionado en gran parte por las lesiones que lo acompañaron durante el último año en Santos. Sin embargo, el astro brasileño cerró la temporada 2025-26 en gran forma: marcó cuatro goles en los últimos tres partidos del campeonato y fue clave para que el club evitara el descenso y finalizara en la 12.ª posición de la Serie A brasileña.
Con su contrato vigente expirando a finales de diciembre, las especulaciones sobre su futuro en el club de su infancia no tardaron en aparecer. No obstante, ESPN informó recientemente que el jugador de 33 años siempre ha priorizado continuar en Santos y que está dispuesto a quedarse, al menos, hasta el Mundial de 2026 del próximo verano. Aunque varios clubes han sido vinculados con un posible fichaje —entre ellos el Inter Miami de Lionel Messi—, Neymar y Santos se encuentran ahora en “conversaciones avanzadas” para extender su vínculo, con la expectativa de firmar inicialmente una renovación por seis meses.
¿Jugará Neymar en la Copa del Mundo de 2026?
Neymar mantiene la esperanza de disputar su cuarto Mundial con Brasil en Norteamérica el próximo año, aunque su presencia no está garantizada. Todo dependerá de la decisión final de Carlo Ancelotti, quien aún no ha definido la lista para el torneo. El técnico italiano ha reconocido que el veterano delantero está bajo consideración, pero dejó claro que no hay compromisos previos.
“Si hablamos de Neymar, tenemos que hablar también de otros jugadores. Debemos pensar en Brasil, que puede jugar con Neymar o sin Neymar, con unos u otros futbolistas. La lista definitiva la haremos después de la fecha FIFA de marzo. Entiendo el gran interés que genera Neymar, pero estamos en diciembre, el Mundial es en junio y elegiré al equipo en mayo. Si Neymar lo merece, si está bien y rinde mejor que otros, irá al Mundial. Punto. No le debo nada a nadie”, explicó Ancelotti ante los medios.
Neymar acudirá al 'doctor milagro' para recuperarse
Todo indica que Neymar ha encontrado una vía clara para recuperar su mejor versión física de cara al Mundial de 2026. Según ESPN, el delantero del Santos se someterá próximamente a una meniscectomía parcial artroscópica en su rodilla izquierda, una intervención pensada para acelerar su recuperación y dejar atrás los problemas persistentes.
El informe añade que el jugador de 33 años también recurrirá a los servicios del reconocido fisioterapeuta brasileño Eduardo Santos, apodado el “Dr. Milagro” por su capacidad para lograr recuperaciones en plazos sorprendentemente cortos, muchas veces mediante métodos poco convencionales.
Santos, graduado de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Belo Horizonte, cuenta con una maestría y un doctorado en medicina deportiva. Durante varios años fue responsable del departamento médico del Shanghai SIPG de la Superliga China y también ha trabajado en clubes como el Vitesse de los Países Bajos y el Zenit de San Petersburgo.
Entre los futbolistas más destacados que han pasado por sus manos figuran Hulk, Oscar, Philippe Coutinho y, más recientemente, Matheus Cunha, actual jugador del Manchester United. En la actualidad, el especialista se encuentra en Inglaterra colaborando estrechamente en la recuperación de Rodrigo Muniz, delantero del Fulham. Su fama se disparó en 2015, cuando logró que David Luiz volviera a jugar en apenas 10 días, pese a que inicialmente se estimaba una baja de entre ocho y diez semanas.
