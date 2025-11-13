¿La ruta de escape de Neymar a Santos? El club brasileño busca vencer al Inter Miami de Lionel Messi en el fichaje con el PSG y Thiago Silva como la fuerza impulsora mientras Santos enfrenta el descenso
Santos listo para seguir adelante
Santaos están inmersos en una lucha por el descenso y, según se informa, han informado al padre y agente de Neymar que una extensión de contrato ya no es una certeza. Con su contrato expiring el 31 de diciembre, el otrora niño prodigio del fútbol brasileño está avanzando hacia la agencia libre y se tomará una decisión importante sobre su futuro. Su regreso el año pasado fue aclamado como un regreso a casa de cuento de hadas, pero las lesiones persistentes han mermado el romance.
La directiva del club ahora parece lista para pasar página ya que son cautelosos al comprometer grandes salarios a un jugador cuya condición física sigue siendo una apuesta. Informes desde Brasil sugieren que el Inter Miami, copropiedad de David Beckham, está explorando un movimiento para llevar a la estrella brasileña a Florida. Con Sergio Busquets y Jordi Alba que se espera se retiren, las plazas de Jugador Franquicia en Miami pronto se abrirán, lo que potencialmente allanará el camino para que otro ícono del Barcelona se una a Messi en el estado soleado.
Para Neymar, la idea tiene un atractivo emocional innegable. El brasileño nunca ha ocultado su afecto por Lionel Messi y Luis Suárez, con quienes formó la devastadora línea delantera 'MSN' en el Barcelona. Cuando se le preguntó anteriormente por CNN Sport si le gustaría reunirse con sus ex compañeros de equipo, Neymar no dudó en dar su aprobación. "Obviamente, jugar de nuevo con Messi y Suárez sería increíble", dijo. "Son mis amigos. Todavía hablamos entre nosotros. Sería interesante revivir este trío."
- Getty Images Sport
Fluminense lanza un audaz plan para 2026
Pero la MLS no es la única puerta abierta para Neymar. En casa, Fluminense está planeando silenciosamente un movimiento propio, según informes. Se supone que los gigantes de Río han identificado a Neymar como su objetivo principal para 2026. Será una transferencia audaz que lo uniría con Thiago Silva, como reveló el periodista Rodrigo Dias del canal Ligados no Flu. La transferencia ya se está discutiendo internamente, aunque mucho dependerá del resultado de las próximas elecciones presidenciales del club.
Para añadir más leña al fuego, el jefe de fisioterapia de Fluminense, Nilton Petrone, conocido en Brasil como 'File', habló abiertamente sobre la posibilidad de que Neymar se una al club.
"Neymar es el último genio que hemos producido en el fútbol brasileño. Es innegable," comenzó. "Lo que necesitamos saber es cuánto quiere Neymar, y lo que Fluminense propone, él lo propondrá, ¿verdad? Thiago (Silva) está muy cerca de Neymar; probablemente ha estado hablando con él, no solo hoy, ya hubo ese primer momento en el (Mundial de Clubes)."
Petrone enfatizó que Fluminense solo procedería si Neymar demostraba un compromiso total. "Neymar tiene que quererlo. Esa es la primera cosa," insistió. "Luego, tiene que adaptarse al compromiso con los protocolos de procedimiento que Fluminense tiene hoy. Fluminense hoy no es un club ‘la vonte’. Tiene procesos. Estos procesos están establecidos, y hay integración entre los equipos. Fluminense es un ejemplo de un equipo pluri, inter y transdisciplinario. Depende de él.
"Si me preguntaras: ¿lo pondrías a disposición? Obviamente, ¿cómo no hacer que el club esté disponible para ayudar a un atleta? Lo hacemos por tantos, tantos atletas que pocas personas conocen y que fueron a Fluminense."
¿Se desvanecen las esperanzas de la Copa del Mundo?
Desde que Carlo Ancelotti asumió el control de la Seleção a principios de este año, Neymar se ha encontrado conspicuamente ausente de los planes del italiano. El exentrenador del Real Madrid sigue siendo rotundo en que el delantero debe demostrarse antes de recibir una llamada de su parte.
Durante una reciente conferencia de prensa, Ancelotti dijo: "Aún no he hablado con Neymar, veremos qué ocurre cuando se recupere y pueda jugar de nuevo. (Podría) convocar a un jugador que no esté en forma para el primer partido o dos del Mundial, pero es imposible incluir a un jugador que no esté físicamente listo para todo el torneo. Necesitamos jugadores que estén en su mejor momento."
- Getty Images Sport
El tiempo se acaba para Neymar
El tiempo se está acabando para Neymar. El contrato con Santos termina el 31 de diciembre, y tal como están las cosas, el club se encuentra en el 17º puesto de la Serie A, a dos puntos de la zona de seguridad. No han ganado en sus últimos cinco partidos, y necesitan desesperadamente un impulso antes de enfrentarse a Palmeiras este fin de semana. A Neymar se le dieron 36 minutos durante su derrota contra Flamengo, y queda por ver si el delantero tendrá la oportunidad de impresionar a sus posibles compradores.