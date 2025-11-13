¿La ruta de escape de Neymar a Santos? El club brasileño busca vencer al Inter Miami de Lionel Messi en el fichaje con el PSG y Thiago Silva como la fuerza impulsora mientras Santos enfrenta el descenso

Santaos están inmersos en una lucha por el descenso y, según se informa, han informado al padre y agente de Neymar que una extensión de contrato ya no es una certeza. Con su contrato expiring el 31 de diciembre, el otrora niño prodigio del fútbol brasileño está avanzando hacia la agencia libre y se tomará una decisión importante sobre su futuro. Su regreso el año pasado fue aclamado como un regreso a casa de cuento de hadas, pero las lesiones persistentes han mermado el romance.

La directiva del club ahora parece lista para pasar página ya que son cautelosos al comprometer grandes salarios a un jugador cuya condición física sigue siendo una apuesta. Informes desde Brasil sugieren que el Inter Miami, copropiedad de David Beckham, está explorando un movimiento para llevar a la estrella brasileña a Florida. Con Sergio Busquets y Jordi Alba que se espera se retiren, las plazas de Jugador Franquicia en Miami pronto se abrirán, lo que potencialmente allanará el camino para que otro ícono del Barcelona se una a Messi en el estado soleado.

Para Neymar, la idea tiene un atractivo emocional innegable. El brasileño nunca ha ocultado su afecto por Lionel Messi y Luis Suárez, con quienes formó la devastadora línea delantera 'MSN' en el Barcelona. Cuando se le preguntó anteriormente por CNN Sport si le gustaría reunirse con sus ex compañeros de equipo, Neymar no dudó en dar su aprobación. "Obviamente, jugar de nuevo con Messi y Suárez sería increíble", dijo. "Son mis amigos. Todavía hablamos entre nosotros. Sería interesante revivir este trío."