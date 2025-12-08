Neymar salva al Santos del descenso y genera dudas sobre su futuro tras lesión

Santos cerró su temporada con una contundente victoria 3-0 sobre Cruzeiro, asegurando su permanencia en la Serie A y evitando el descenso a la Serie B. Neymar volvió a ser protagonista, esta vez como creador de juego más que como goleador, tras haber marcado cinco tantos en los dos encuentros anteriores. El triunfo coronó un repunte tardío que llevó al club del peligro a la posición 12 con 47 puntos.

Desde el inicio, Santos controló el ritmo del partido ante una entusiasta afición en Vila Belmiro. Thaciano abrió el marcador y lo duplicó en los minutos 26 y 28, aprovechando las combinaciones fluidas impulsadas por Neymar y el ataque del equipo. Joao Schmidt sentenció el encuentro poco después del descanso con el tercer gol, asegurando la victoria y prácticamente garantizando la permanencia. Para Neymar, el partido representó la culminación de un tramo final de temporada jugado con gran esfuerzo físico, soportando un dolor persistente en la rodilla.