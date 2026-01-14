AFP
Neymar revela que Lionel Messi podría JUGAR en la Kings League World Cup tras recibir solicitud de ex compañero del Barcelona y PSG
La Kings League explicada
La Kings League es una competencia fundada por el exdefensor del Barcelona Gerard Piqué, y presenta equipos de siete jugadores compitiendo entre sí, con varios de ellos presididos por superestrellas globales como el propio Neymar, Sergio Agüero y Robert Lewandowski. Las reglas no son las mismas que las del fútbol de asociación; en cambio, en la Kings League, el balón se deja caer desde una jaula, con dos jugadores de cada equipo en el campo, y hay elementos de juego que se asemejan a potenciadores de videojuegos, como una carta de 'doble gol', así como 'penales invertidos', donde los equipos son recompensados por fallar tiros desde el punto de penalti, y 'penalti del presidente', que permite a las estrellas al margen entrar al campo y apuntar desde 12 yardas.
¿Podría Messi involucrarse?
En una aparición en un podcast en Brasil, Neymar dijo que Messi ha expresado interés en ver la Copa Mundial de Naciones de la Kings League 2026, que ahora está en las etapas eliminatorias, y también insinuó la posibilidad de que el argentino juegue. Neymar dijo que Messi está considerando la posibilidad de jugar "en las semifinales o la final".
Agregó sobre ser contactado por su ex compañero del Barca y Paris Saint-Germain: "Me escribió y me preguntó si podía venir. Le dije que comprobaría si el palco estaba lleno. Messi podría venir."
Piqué ha hablado anteriormente sobre la posibilidad de invitar a Messi, diciéndoles a reporteros: "Estamos intentando atraer a todas las grandes leyendas del mundo del fútbol tradicional. Y Messi es el más grande de todos. En este momento, sigue siendo un jugador activo, jugando para el Inter Miami. Pero cuando se retire, podríamos tener la oportunidad de invitarlo."
Agüero ha coincidido con los sentimientos de Piqué, agregando: “No hemos hablado sobre eso. Creo que es un poco complicado en este momento por el calendario, pero espero que algún día pueda jugar para nosotros. Muchas estrellas han jugado y más quieren venir. Hemos visto a Chicharito [Javier Hernández], Ronaldinho, [Andrea] Pirlo, [Andriy] Shevchenko y [Iker] Casillas jugar para algunos de los otros equipos.
"Hay muchos jugadores interesados en [representar a Kunisports], pero obviamente, por el tiempo y las distancias involucradas, no ha sido posible para muchos de ellos, pero hay muchos exjugadores interesados en jugar. Solo es cuestión de encontrar las fechas."
Las ambiciones actuales de Messi
Messi está actualmente enfocado en la posibilidad de jugar en la Copa del Mundo de 2026 en América del Norte, pero aún no ha confirmado si volverá a representar a Argentina en el escenario global, mientras intentan retener el trofeo que ganaron en Qatar en 2022.
La superestrella del Inter Miami dijo a los reporteros en noviembre: "Obviamente, tengo muchas ganas y entusiasmo de estar allí, es obvio, pero quiero ir sintiéndome bien conmigo mismo, para poder contribuir y ser importante. Creo que se trata un poco de estar en buena forma física y asegurarme de poder rendir al máximo nivel."
Preguntado sobre la posibilidad de jugar partidos de la Copa del Mundo en Miami, Messi agregó: "[La Copa del Mundo] siempre es especial, la mejor, jugar con la selección, en competiciones oficiales y más aún en un Mundial. Con todo lo que significa y creo que va a ser un Mundial especial. Porque estar en Estados Unidos, creo que a nivel organizativo, más allá del hecho de que hay un viaje muy largo y si me toca jugar en Canadá o México, diferentes partidos, los viajes serán muy largos y creo que a nivel organizativo, será algo extraordinario. Pero bueno, como te estoy diciendo, sería maravilloso poder estar en otro Mundial y defender el último título mundial que tuvimos la suerte de ganar… y poder participar en otro."
¿Qué sigue?
En el Mundial de 2026, Argentina se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos. Primero, sin embargo, se enfrentarán a los campeones de Europa, España, en la Finalissima.
