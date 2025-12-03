Getty/GOAL
¿Se reunirá Neymar con Lionel Messi en la MLS? La postura final del Inter Miami sobre el fichaje invernal
Un reencuentro que no ocurrirá
La conversación en torno a los movimientos invernales del Inter Miami se encendió después de que Sergio Busquets y Jordi Alba anunciaran que colgarán los botines al final de la temporada 2025. Ese escenario abrió interrogantes legítimos sobre cómo el club gestionaría su plantilla bajo las reglas de Jugador Designado de la MLS y si un fichaje estelar como Neymar podría encajar en la siguiente etapa del proyecto.
Muchos aficionados imaginaron un reencuentro de ensueño: Messi, Suárez y Neymar brillando otra vez juntos, ahora vestidos de rosa. Pero, según Sport, la directiva de Miami ha dejado claro que la nostalgia no marcará su hoja de ruta. Aunque reconocen el gigantesco impacto mediático que traería Neymar, el director deportivo Chris Henderson y el técnico Javier Mascherano han optado por una visión estrictamente deportiva.
Las prioridades del club están en otro lado: reforzar la defensa y sumar un delantero de élite para 2026. Por ello, Neymar queda fuera de los planes inmediatos de Inter Miami.
La dolorosa batalla de Neymar por su estado físico continúa
El segundo ciclo de Neymar en Santos está lejos del regreso triunfal que muchos imaginaban. Lo que comenzó como un plan de seis meses para recuperar confianza y reencontrarse con sus raíces podría alargarse hasta 18 meses si el club logra asegurar la permanencia en las últimas jornadas del Brasileirao. Aun así, las dudas sobre su estado físico no desaparecen.
El entrenador Juan Pablo Vojvoda reveló que Neymar tuvo que abandonar el empate 1-1 ante Internacional por molestias en la rodilla. Aun con dolor, reunió fuerzas para disputar el siguiente encuentro y colaborar en la crucial victoria 3-0 sobre Sport, un resultado que sacó a Santos de la zona de descenso por diferencia de goles. Sin embargo, la lesión de menisco que arrastra podría volver a dejarlo fuera durante un periodo considerable.
Su contrato actual expira a finales de diciembre, lo que técnicamente lo convierte en agente libre. No obstante, según Sport, Neymar estaría dispuesto a continuar en Brasil hasta el Mundial de 2026, siempre que su físico le permita seguir aportando.
El sueño mundialista de Neymar parece desvanecerse a pasos acelerados
Para Neymar, todo gira ahora alrededor de un solo objetivo: llegar en condiciones óptimas para ganarse un lugar en la selección brasileña de Carlo Ancelotti el próximo verano. Pero nada está garantizado, ni siquiera para el máximo goleador histórico de la Canarinha. Consultado específicamente por el estado físico de Neymar y la forma de la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, Ancelotti dejó clara una exigencia innegociable.
“Tiene que estar al 100 %”, dijo Ancelotti a Esporte Record. “Hay muchos jugadores que son muy buenos; necesito elegir a quienes estén al 100 %. No es solo Neymar: podría ser Vinícius. Si Vinícius está al 90 %, llamaré a otro jugador que esté al 100 %, porque este equipo tiene un nivel de competencia muy alto, especialmente en ataque. Ahí tenemos muchísimos futbolistas de enorme calidad”.
El entrenador italiano elogió después el talento de Neymar, aunque enfatizó la raíz del problema que lo acompaña desde hace años.
“Creo que es un talento extraordinario”, afirmó Ancelotti. “Pero ha tenido la mala fortuna de sufrir lesiones. No ha podido estar en una condición física ideal por todas las lesiones que ha arrastrado”.
Tiempo en contra y oportunidades que se desvanecen
Con la temporada brasileña llegando a su fin en diciembre, Neymar afrontará un periodo con pocos partidos oficiales antes de la fecha FIFA de marzo. Esa falta de competencia ha abierto la puerta a especulaciones sobre alternativas, incluida la posibilidad de un regreso temporal a Europa. A diferencia de Brasil, las ligas europeas estarán en pleno ritmo a comienzos de 2026, lo que podría ofrecerle el nivel de exigencia y continuidad que tanto necesita.
La gran incógnita, sin embargo, es si habrá algún club dispuesto a apostar por él en este momento de su carrera.
