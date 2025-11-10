Neymar es señalado por lentitud y errores, y podría quedar fuera del Mundial 2026 por decisión de Carlo Ancelotti

Neymar regresó al once titular del Santos el domingo, pero no logró destacarse, ya que su equipo cayó 3-2 ante el Flamengo en el Maracaná. El partido marcó su primera titularidad en dos meses, y el brasileño de 33 años recibió críticas duras por parte del periódico español AS.

“Al volver al once inicial, Neymar se mostró lento y falto de ritmo, llegando incluso a obstaculizar algunas jugadas de sus compañeros. Incluso protestó tras ser sustituido. Si no recupera pronto su forma, será difícil que vuelva a vestir la camiseta de la selección brasileña en el próximo Mundial”, señalaba el informe.

El exjugador del PSG había estado fuera de competición casi dos meses debido a una lesión muscular que lo dejó fuera de siete partidos. Hizo un breve regreso en el empate contra Fortaleza, pero se perdió otro encuentro antes del choque contra Flamengo. Esta prolongada ausencia se reflejó en su desempeño, aunque aún dejó destellos de su calidad, con un tiro libre peligroso y un cabezazo que casi termina en gol del empate.