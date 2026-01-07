Neymar nunca ha sido tímido a la hora de mostrar su estilo de vida opulento, pero su última adquisición ha llevado su afición por los juguetes de lujo a un nivel cinematográfico. El delantero de 33 años acudió a Instagram esta semana, mostrando algo que parece más una escena de una superproducción de Hollywood que la entrada de un futbolista.

En las imágenes, se ve a la estrella del Santos posando orgullosamente junto a tres máquinas negras que forman la pieza central de su portafolio de transporte. La nueva adición es una réplica fiel del Batmóvil, un vehículo tan agresivo en su diseño que parece estar listo para el combate en lugar de un trayecto diario.

Neymar subtituló la publicación con un mensaje simple pero revelador: "Los sueños pueden hacerse realidad". Para el brasileño, poseer el vehículo es la culminación de una obsesión de larga data con el personaje de DC Comics, incluso si la compra viene con un inconveniente práctico significativo. A pesar de costar una suma de siete cifras, el coche no es legal para circular. Sus dimensiones tipo tanque y la falta de características estándar de seguridad significan que no puede ser registrado para uso público, lo que lo convierte en una pieza de exhibición de £1.3 millones que debe permanecer estrictamente en terrenos privados.