Neymar desafía el consejo médico y juega con dolor para anotar y asistir en la crucial victoria de Santos mientras el club lucha contra el descenso

Neymar adelantó a Santos a mitad de la primera parte y los anfitriones tenían dos goles de ventaja 10 minutos después, tras un gol en propia meta de Lucas Kal que duplicó la ventaja de Santos. Y los tres puntos se aseguraron a mitad de la segunda parte cuando Neymar asistió a Joao Schmidt para confirmar la victoria por 3-0.

La victoria extendió la racha invicta de Santos a cuatro partidos mientras aseguraban apenas su décima victoria en la liga de la temporada. Santos ahora se sitúa dos puntos por encima de la zona de descenso, antes de sus dos últimos partidos de la campaña en los que buscan evitar el descenso.

Sus rivales por el descenso, Vitoria, reciben a Mirassol, mientras que Fortaleza recibe a Atlético MG el domingo por la noche, ya que la batalla por evitar el descenso llega al límite. Neymar, sin embargo, ha hecho todo lo posible a riesgo de agravar una lesión en la rodilla que podría dejarlo fuera de los dos últimos partidos de la temporada.