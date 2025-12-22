Neymar se somete a cirugía de rodilla después de salvar a Santos del descenso

Neymar ha convivido con constantes problemas físicos en los últimos años y volvió a pasar por el quirófano tras arrastrar molestias en la rodilla durante su regreso al Santos. El astro brasileño se sometió a una artroscopia que, en principio, no debería mantenerlo alejado de las canchas por un periodo prolongado, por lo que su sueño de disputar el próximo Mundial sigue intacto.

Pese al dolor, Neymar forzó en las últimas semanas de la temporada y fue clave para que el Santos evitara el descenso, apenas un año después de haber logrado el ascenso. El delantero regresó al club en enero, tras una etapa fallida en Arabia Saudita con el Al-Hilal, y desempeñó un papel determinante en la permanencia del equipo.

“Vine para esto, para ayudar en todo lo posible. Han sido semanas muy difíciles para mí”, declaró Neymar tras sellar la salvación. “Agradezco a quienes estuvieron a mi lado y me levantaron. Sin ellos no habría podido jugar estos partidos con esta lesión en la rodilla. Ahora necesito descansar y luego someterme a esta cirugía”.