Neymar acude al ‘doctor milagro’ para intentar llegar al Mundial 2026 con Brasil
El resurgimiento tardío de Neymar en Santos
En los últimos cuatro partidos de Santos en el cierre del Brasileirao, Neymar firmó cinco goles y una asistencia, liderando la racha final en la que el club de sus amores encadenó tres victorias consecutivas y logró evitar el descenso. Su resurgimiento incluyó un hat-trick en el triunfo por 3-0 ante Juventude, un recuerdo del talento que lo convirtió en ícono del fútbol brasileño.
Aun así, el delantero continúa recuperándose de sus persistentes problemas físicos y ahora planea centrarse en ponerse a punto para aspirar a un lugar en la selección de Brasil de cara al Mundial de 2026, que se disputará el próximo verano en Norteamérica.
Neymar acudirá a un “médico milagroso”
Neymar se someterá próximamente a una meniscectomía artroscópica parcial en la rodilla izquierda. Según informó ESPN, el jugador de 33 años también consultará a un reconocido fisioterapeuta brasileño, Eduardo Santos, apodado “Dr. Milagro” por su capacidad para recuperar a pacientes en tiempo récord mediante métodos poco convencionales.
Santos, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Belo Horizonte, cuenta con una maestría y un doctorado en medicina deportiva. Durante varios años dirigió el departamento médico del Shanghai SIPG en la Superliga China y también ha trabajado en el Vitesse de los Países Bajos y en el Zenit de Rusia.
Entre sus pacientes más destacados figuran Hulk, Oscar, Philippe Coutinho y, más recientemente, Matheus Cunha del Manchester United y Vanderson. Actualmente se encuentra en Inglaterra supervisando la recuperación del delantero del Fulham, Rodrigo Muniz. Su reputación creció en 2015, cuando logró que David Luiz regresara a las canchas apenas 10 días después de un diagnóstico inicial que lo descartaba entre ocho y diez semanas.
La advertencia de Ancelotti a Neymar
Aunque Neymar trabaja intensamente para recuperar su mejor forma de cara al Mundial, el técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, lanzó recientemente una advertencia clara para todas las figuras de la Selección. El entrenador italiano fue contundente: “Hay muchos jugadores muy buenos, pero necesito elegir a quienes estén al 100%. No es solo Neymar; podría ser también Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%, porque este equipo tiene un nivel de competencia muy alto, especialmente en la delantera. Tenemos realmente muchos jugadores de gran calidad.”
Ancelotti profundizó en su postura, insistiendo en que nadie tiene el lugar asegurado: “Si hablamos de Neymar, también debemos hablar de los demás. Debemos pensar en Brasil, con Neymar o sin Neymar, con otros jugadores o sin ellos. La lista final la haremos después de la fecha FIFA de marzo. Sé que todos están muy pendientes de Neymar, pero quiero aclarar algo: estamos en diciembre, el Mundial es en junio y elegiré el equipo en mayo. Si Neymar merece estar y está mejor que los demás, irá al Mundial. No le debo nada a nadie.”
Neymar pone en duda su futuro en Santos
Tras el último partido de la temporada con Santos, Neymar reconoció ante la prensa que no tiene claro si continuará en el club una vez que su contrato expire en las próximas semanas. El astro brasileño explicó: “Vine para esto, para intentar ayudar de la mejor manera posible. Han sido semanas muy difíciles para mí. Agradezco a quienes estuvieron a mi lado para levantarme; sin ellos no habría podido jugar estos partidos por las lesiones y el problema en la rodilla. Ahora necesito descansar y luego someterme a la cirugía. No lo sé, de verdad. Necesito unos días para desconectarme y decidir mi futuro. Por supuesto, mi prioridad siempre es Santos.”
