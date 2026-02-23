El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, fue interrogado sobre los planes del club para construir un nuevo estadio a finales de 2025 y pidió algo de claridad.

«Básicamente, si miramos el club con una perspectiva más amplia, el campo de entrenamiento, el estadio, esa parte del club está en el limbo en este momento», afirmó. «En cuanto a la dirección que va a tomar el club, sería un gran paso adelante aclarar eso y afrontar el futuro de una manera realmente positiva. Tendría un efecto revolucionario en todo. También me refiero a la academia y al brillante trabajo que se realiza allí. Si podemos avanzar en todo lo relacionado con las instalaciones, no es que crea que las instalaciones lo sean todo, pero son una forma estupenda de elevar el nivel y mostrar tu ambición de una manera muy clara y contundente.

Si se necesita más tiempo para tomar las decisiones correctas y que el proyecto del estadio sea el adecuado, y el más adecuado para Newcastle durante los años que el club esté allí, entonces hay que tomarse ese tiempo extra. Lo mismo ocurre con el campo de entrenamiento. Se necesita el emplazamiento y los diseños adecuados. Prefiero que sea correcto a que se haga con prisas. Sé que hay un 99,9 % de posibilidades de que no vaya a ver ninguno de los dos en mi cargo, pero sigo sintiendo pasión por asegurarme de que estén ahí para las futuras generaciones de Newcastle, ya sean aficionados o jugadores».