FBL-MEX-AMERICA-PUMASAFP

New York Red Bulls ficha a Jorge Ruvalcaba procedente de Pumas UNAM

New York Red Bulls fichan al mexicano Jorge Ruvalcaba de Pumas UNAM, asegurando al prometedor atacante de 24 años con contrato hasta 2029.

  • Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    Ocupará una plaza de Jugador Franquicia en 2026

    Ruvalcaba llega procedente de Pumas UNAM por una cifra no revelada, anunció el club. El extremo de 24 años firmó un contrato de cuatro años y medio en la MLS, que lo vincula hasta la temporada 2029-30, con opción a extenderlo hasta 2030-31.

    En 2026, Ruvalcaba ocupará el tercer puesto de Jugador Franquicia de Nueva York, mientras sigue siendo elegible para el Dinero de Asignación Específica (TAM) en las temporadas posteriores.

  • Pumas UNAM v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    "Ha mostrado un potencial tremendo"

    “Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Jorge a nuestro club”, declaró el director deportivo Julian de Guzman. “Es un jugador ofensivo, dinámico y creativo que ha demostrado un enorme potencial y una ética de trabajo ejemplar. Confiamos en que contribuirá al éxito del equipo tanto dentro como fuera del campo”.

    Con su llegada a Nueva York, se pone fin a los cinco años de Ruvalcaba en Pumas UNAM, donde se consolidó como titular habitual en la Liga MX. En total, disputó 100 partidos con el club, sumando 16 goles y nueve asistencias. Durante el torneo Apertura 2025, participó en 15 encuentros, anotó cinco goles y registró tres asistencias, incluyendo dianas frente a Toluca, Cruz Azul y Club América, todos equipos que finalizaron entre los cuatro primeros de la tabla.

  • Michael Bradley, New York Red Bulls IIGetty

    Lo que dijo Bradley

  • Pachuca v Pumas UNAM - Play-In Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    Ya ha debutado con la Selección Mexicana

    Nacido en Rialto, California, Ruvalcaba ya ha tenido su debut con la selección mexicana absoluta. Su primer partido con el Tri fue el 19 de noviembre de 2025, cuando comenzó como titular y disputó 60 minutos en un amistoso contra Paraguay.

    Además, ha representado al equipo sub-21 de México, sumando cuatro apariciones y anotando un gol en la victoria 2-0 sobre Indonesia durante el Torneo Maurice Revello 2022.

