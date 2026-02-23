«Necesitas muchas otras cosas»: Arne Slot es brutalmente sincero sobre el papel de Rio Ngumoha en el Liverpool después de que el sensacional jugador de 17 años deslumbrara desde el banquillo en la victoria ante el Nottingham Forest

Después, se le preguntó a Slot sobre el futuro inmediato de Ngumoha, y se le hizo saber al joven que necesita trabajar en los aspectos mentales y físicos de su juego. El entrenador del Liverpool dijo: «Tiene un potencial increíble, de lo contrario, con 17 años, no jugarías tantos minutos como él en la Premier League, y mucho menos en el Liverpool. No creo que haya ningún otro jugador de 17 años que haya jugado tantos minutos en la Premier League como él.

No creo que haya ningún jugador de 18 o 19 años que haya jugado tantos minutos como Rio, pero de eso último no estoy seguro. Eso te da una idea del talento que tiene y de lo que pensamos de él. Está progresando cada vez más y por eso se le ve jugar cada vez más.

«Cada vez es más fuerte. Aparte de su momento en el uno contra uno, también hubo uno o dos momentos en los que se mantuvo firme. Eso es lo que se necesita, porque te enfrentas principalmente a atletas de 25, 26, 27 o 28 años, ya que somos una excepción en cuanto a la edad de nuestros jugadores. La mayoría de los equipos tienen jugadores de diferentes edades y condiciones físicas.

Que él ya demuestre esto con solo 17 años dice mucho de su talento. Pero, como todos sabemos, el talento es solo el comienzo de su carrera, se necesitan muchas otras cosas, como hemos demostrado hoy; Macca es un gran ejemplo de mentalidad y eso es algo que se necesita para tener una carrera a este nivel».