'Necesitamos paciencia' - La Federación Mexicana de Futbol respalda a Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

El presidente de la FMF, Ivar Sisniega, defendió el trabajo de Javier Aguirre y descartó cualquier discusión sobre un cambio en el banquillo, asegurando que la federación mantiene plena confianza en su plan a largo plazo. México llega a este momento tras una derrota por 4-0 ante Colombia y empates frente a Japón, Corea del Sur y Ecuador.

“Javier ha creado un gran ambiente dentro del equipo y ha transmitido el nivel de compromiso que espera de sus jugadores”, declaró Sisniega.

“Todo va por buen camino. Necesitamos paciencia. Es un proceso, y él debe seguir definiendo la alineación que llegará al Mundial. Aún quedan varias fechas clave por delante.”

