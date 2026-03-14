Nápoles-Lecce, las notas de CM: Politano, el alma del equipo; Alisson, sensacional. Siebert da un susto

NÁPOLES

Meret 5,5: no siempre seguro en las salidas, sobre todo en las más largas. Le falta más comunicación con sus compañeros.

Beukema 6: no comete errores graves, partido de control.

Buongiorno 6: tras un comienzo bastante discreto, mejoró en la segunda parte, cuando logró tomarle la medida a Stulic y ganó más duelos físicos.

Olivera 6,5: partido ordenado, sin demasiados errores, aunque le cuesta un poco arrancar.

Politano 7,5: se entrega al máximo en busca del gol, que llega en la segunda parte con un bonito remate de volea tras un saque de esquina. Por lo demás, partido con carácter, incluso cuando en la primera parte el equipo le sigue poco.

(desde el minuto 28 de la segunda parte, Gutiérrez: s.v.)

Gilmour 6,5: sus jugadas entre líneas son fundamentales para el ritmo del partido. Sus pases rápidos en vertical para romper la línea defensiva rival son siempre una pesadilla y a menudo logran liberar a sus compañeros en ataque.

Anguissa 5: partido para olvidar para el centrocampista, que hoy parece muy cansado físicamente. Por ahora, todavía en fase de adaptación tras la larga parada.

(desde el 1' de la 2ª parte, McTominay 6: buena entrada en el campo, aporta más calidad a la construcción del juego.)

Spinazzola 6: mejor en fase ofensiva, mientras que en la defensiva tiene algunas dificultades. En conjunto, sin embargo, su actuación es suficiente.

(min. 28 de la 2ª parte: Mazzocchi 6: se dedica sobre todo a la fase defensiva, de forma eficaz y ordenada.)

Elmas 5: poco presente en la maniobra ofensiva, poco peligroso, sustituido acertadamente a mitad del partido.

(desde el minuto 1 de la segunda parte, De Bruyne 6,5: muy buena su entrada en el campo tras la larga lesión. Recupera el liderazgo del centro del campo, haciéndose notar también entre sus compañeros.)

Alisson Santos 6,5: ha cumplido con su papel, aunque ante la portería le ha faltado siempre esa agresividad necesaria para encontrar la jugada decisiva. No obstante, su presencia siempre es importante.

(desde el minuto 40 de la segunda parte, Nascimento: s.v.)

Hojlund 6,5: marca el importante gol del empate; en general, su actuación fue positiva, aunque en los últimos minutos desapareció un poco del campo, también vigilado por su compañero De Bruyne)

Entrenador: Antonio Conte 6: en la primera parte, el equipo no consigue dar lo que el entrenador pide, pero algunos jugadores están claramente fuera de forma. Mejor en la segunda parte, en la que, gracias a los cambios, le da la vuelta al partido.