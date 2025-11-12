'Nadie estará preparado' para el retiro de Lionel Messi, ya que el compañero de equipo de Argentina está en la oscuridad sobre el posible traspaso del ícono del Barcelona

Pocos jugadores han estado más cerca de presenciar la grandeza perdurable de Messi que Tagliafico. Mientras La Albiceleste se prepara para su amistoso contra Angola, el defensor del Lyon habló con franqueza sobre lo que podría significar la eventual despedida de Messi para el fútbol mundial y por qué nadie, ni siquiera sus compañeros de equipo, puede imaginar el día en que finalmente se retire.

La reciente visita de medianoche del jugador de 38 años al recientemente renovado Camp Nou de Barcelona reavivó las especulaciones sobre un posible regreso a corto plazo a su club de infancia. La estrella del Inter Miami, actualmente en la temporada baja de la MLS, compartió una publicación emotiva sobre “extrañar el lugar con su alma”, lo que llevó a los aficionados a soñar con un último baile en Cataluña.

Tagliafico, sin embargo, admitió que incluso en el vestuario de Argentina sigue siendo incierto el próximo movimiento de Messi o cuándo llegará el inevitable final.