'Nada estaba saliendo bien' - El ex del Barcelona Vitor Roque está pasando por la 'mejor fase' de su vida tras recibir la convocatoria de Brasil de Carlo Ancelotti

Cuando Roque fichó por el Barcelona en julio de 2023 por 35 millones de euros, fue aclamado como el próximo gran delantero de Brasil. Recién salido de marcar 15 goles con Athletico Paranaense y de un destacado Campeonato Sub-20, las expectativas eran altísimas. Pero el sueño rápidamente se agrió. Incorporado al equipo a mitad de temporada por insistencia del entonces entrenador Xavi, Roque luchó por adaptarse a las intensas exigencias del club, logrando solo dos goles en 16 apariciones.

La llegada en enero resultó inoportuna, como admitió más tarde el director deportivo del Barcelona, Deco, dejando al adolescente abrumado por la presión, las barreras idiomáticas y la rigidez táctica. Una cesión al Real Betis en 2024 ofreció poco alivio, y a principios de 2025, Roque parecía ser otro talento sudamericano que había volado demasiado cerca del sol europeo.

Ahora protagonizando para Palmeiras, Roque ha redescubierto su confianza y forma al marcar 19 goles en todas las competiciones en 2025. Sus actuaciones han impulsado la carga por el título de Palmeiras y le han valido una merecida convocatoria a la selección brasileña por Carlo Ancelotti. De las dudas y la decepción a la convocatoria nacional, el resurgimiento de Roque marca una de las recuperaciones más impresionantes de la temporada.

"Siempre digo que el fútbol es muy rápido. Hace seis meses, nada iba bien, y hoy, gracias a Dios, estoy muy feliz. Palmeiras me ayudó de una manera extraordinaria; volví a jugar el fútbol que siempre solía jugar, y, gracias a Dios, las cosas están fluyendo, que es lo más importante," dijo Roque después de recibir su primera convocatoria nacional.