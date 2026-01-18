¿Muy viejo para el Chelsea? Vinícius Júnior desata debate y atrae miradas en la Premier League

Jody Morris también se refirió a los rumores que apuntan a que el Chelsea estaría buscando un nuevo portero titular para el verano de 2026, con la intención de reforzar una posición que actualmente ocupa el español Robert Sánchez.

Se ha vinculado a los Blues con el guardameta del AC Milan, Mike Maignan, quien se encamina hacia la agencia libre. Sin embargo, Morris considera que el club dejó pasar una gran oportunidad al permitir que el Manchester City fichara a Gianluigi Donnarumma desde el Paris Saint-Germain.

Sobre la situación en la portería, Morris comentó:

“No creo que el Chelsea deba lanzarse sin más por Mike Maignan. Cuando Donnarumma estuvo disponible el verano pasado, ese era el portero por el que realmente debieron apostar.

Robert Sánchez ha mejorado mucho esta temporada. Pero ¿es el arquero que te llevará al siguiente nivel en los próximos tres o cuatro años? No estoy seguro. Si el club piensa reemplazarlo, tendría que ser por alguien claramente superior, no solo por un competidor.

Sánchez ha dominado su área: ha estado excelente en los centros, en los tiros libres y en la salida rápida para iniciar los ataques. Si Maignan llega para sustituirlo, tendrá que demostrar que está a un nivel más alto, porque Donnarumma es un portero de clase mundial que marca la diferencia y puede cambiar el rumbo de un equipo.”