Desde talentos de primer nivel hasta jóvenes prometedores y posibles agentes libres, se espera que haya una gran cantidad de nombres importantes en movimiento una vez que la ventana se abra de nuevo en junio, y eso antes de considerar el impacto de la Copa del Mundo, con la certeza de que habrá estrellas revelación del torneo que se ganen un traslado gracias a sus actuaciones en América del Norte.

Entonces, ¿cuáles son los nombres a recordar al mirar hacia la temporada baja? GOAL analiza 20 jugadores cuyos futuros probablemente definirán la ventana de transferencias de verano de 2026...