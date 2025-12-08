Mohamed Salah mancha su legado en el Liverpool al emular a Cristiano Ronaldo

"David, tienes 37 años. ¿Qué tal si tú y yo somos honestos sobre lo que cada uno de nosotros quiere de esto? Quiero exprimir hasta la última gota de béisbol que tienes dentro, y tú quieres seguir en el juego", dice Beane, interpretado por Brad Pitt, después de interrumpir a Justice en medio de una práctica de bateo. "Hagamos eso. Ahora, no te estoy pagando por el jugador que solías ser, te estoy pagando por el jugador que eres ahora. Eres inteligente, entiendes lo que intentamos hacer aquí. Da un ejemplo para los más jóvenes, sé un líder. ¿Puedes hacer eso?"

Justice, cuyo lenguaje corporal cambia de un tono despectivo y defensivo a uno completamente comprometido durante el discurso de Beane, acepta ese desafío y posteriormente ayuda a revivir la fortuna de los A's. Es fácil imaginar a Arne Slot apartando a Mohamed Salah y entregando algunas verdades similares en medio de las luchas de Liverpool por la consistencia en el campo de fútbol esta temporada, solo para ser recibido con una respuesta mucho más hostil.

Salah firmó un nuevo contrato en Anfield en abril que le garantizaba otros dos años en el "show" de la Premier League. Pero el jugador de 33 años desde entonces no ha logrado establecer un ejemplo brillante como el jugador mejor pagado en la plantilla del Liverpool, o aparentemente aceptar cualquier crítica constructiva.

En lugar de adelantar como líder en tiempos de problemas, Salah se ha convertido en una fuerza destructiva, poniéndose por encima del equipo. Nadie puede quitarle al 'Rey Egipcio' su estatus como un ícono de los Reds después de tantos años de brillantez y éxito tangible, pero su decisión de hablar públicamente en contra de Slot después de ser relegado al banco ha manchado permanentemente su legado.