"No me lo puedo creer" - Mohamed Salah da una entrevista explosiva y dice que ha sido "echado bajo el autobús" en Liverpool después de ser sustituido por Arne Slot por tercer partido consecutivo
Salah ha sido nombrado en el banquillo en los últimos tres partidos del Liverpool.
Buscando encontrar una manera de resucitar la forma de Liverpool en lo que ha sido una temporada 2025-26 tormentosa hasta ahora, el entrenador en jefe Slot ha incluido a Salah entre los suplentes en los últimos tres partidos de liga contra West Ham, Sunderland y Leeds.
Sin embargo, mientras los de Merseyside registraron una victoria por 1-0 sobre los Hammers el 30 de noviembre, no han podido avanzar desde entonces, requiriendo un autogol del defensor del Sunderland, Nordi Mukiele, para ganar un punto contra Sunderland, antes de desperdiciar dos veces la ventaja para empatar con Leeds.
El talismán de los Rojos ha recibido críticas por no hablar con los aficionados.
En una campaña que ha visto a varios jugadores del Liverpool caer por debajo de los altos estándares que establecieron en la campaña ganadora del título de la temporada pasada, Salah ha sufrido un declive pronunciado este término.
Incapaz de replicar consistentemente las deslumbrantes actuaciones que lo vieron anotar 29 goles y registrar 18 asistencias en la máxima categoría la temporada pasada, el exdelantero del Chelsea y Roma también recibió críticas por no dirigirse a los seguidores durante las luchas del Liverpool esta temporada.
Hablando en su capacidad como comentarista de Sky Sports, la leyenda del Liverpool Jamie Carragher - quien hizo 737 apariciones para el club, ganando nueve trofeos importantes - dijo: “Creo que Virgil van Dijk, después del partido, ha vuelto a salir y ha hablado, como debería hacer como capitán, ha llamado al Liverpool un desastre. Debo decir que, después de todas estas derrotas del Liverpool, siempre es Virgil van Dijk quien sale. Y como dije, el capitán debería hacer eso, pero debería haber otros jugadores en ese vestuario saliendo y hablando por el club.
“Hace un año este fin de semana, Mo Salah no fue tímido al salir y hablar sobre su propia situación, sobre que el club no le ofrecía un contrato. Solo escucho hablar a Salah cuando obtiene el hombre del partido, o necesita un nuevo contrato.
“Me gustaría ver a Mo Salah salir como uno de los líderes, como una de las leyendas del Liverpool, salir y hablar por el equipo. No siempre debería ser el capitán. Pero, obviamente, el entrenador es el que está en la línea de fuego. Cualquier entrenador con resultados como esos, como dijiste, si formaran parte de los cuatro últimos o un equipo promovido, estaría bajo presión.
“Así que no hay duda de que el entrenador está bajo presión ahora con resultados como esos, tras ser campeones, pero también por lo que el Liverpool gastó en el verano.”
Salah planea despedida contra Brighton tras ruptura en la relación con Slot
Sin embargo, en una entrevista incendiaria tras el decepcionante empate del Liverpool con el Leeds, Salah ha revelado que planea despedirse de la afición del club durante el partido en casa del próximo sábado contra el Brighton, ya que el jugador de 33 años no está seguro de si tiene futuro en el club. Después del partido contra el equipo de Fabian Hurzeler, Salah se dirigirá al campamento de la Copa Africana de Naciones de Egipto antes del inicio del torneo el domingo 21 de diciembre.
En declaraciones recogidas por The Times, dijo: “No puedo creerlo, estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada.
“Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa.
“Recibí muchas promesas en el verano y hasta ahora estoy en el banquillo durante tres partidos, así que no puedo decir que cumplieron la promesa. Dije muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador y de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece, como lo veo, que alguien no me quiere en el club.
“Este club, siempre lo apoyaré. Mis hijos siempre lo apoyarán. Amo mucho al club, siempre lo haré. Llamé a mi mamá ayer: ustedes no sabían si empezaría o no, pero yo sí sabía.
“Ayer les dije [a mis padres], ‘Vengan al partido contra el Brighton’. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. En mi cabeza, voy a disfrutar ese partido porque no sé qué va a pasar ahora. Estaré en Anfield para despedirme de los aficionados e irme a la Copa África. No sé qué va a pasar cuando esté allí.”
El exdelantero del Chelsea también responde al legendario jugador del Liverpool Carragher.
Mientras que Salah dijo que “no quería responder a esta pregunta” sobre si podría mudarse a la Saudi Pro League en el mercado de transferencias de enero, continuó sus explosivas declaraciones diciendo que espera que Carragher “vaya por mí de nuevo” durante la cobertura de Sky del viaje del Manchester United a Wolves el lunes por la noche.
“Después de lo que he hecho por el club, realmente duele”, continuó Salah. “Te puedes imaginar, de verdad. Después de ir de casa al club y no sabes si vas a empezar.
“Conozco muy bien al club, he estado aquí muchos años. Mañana [Jamie] Carragher [ex defensor del Liverpool y analista de Sky Sports] va a ir por mí una y otra vez y eso está bien.”