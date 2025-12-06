"No me lo puedo creer" - Mohamed Salah da una entrevista explosiva y dice que ha sido "echado bajo el autobús" en Liverpool después de ser sustituido por Arne Slot por tercer partido consecutivo

En una campaña que ha visto a varios jugadores del Liverpool caer por debajo de los altos estándares que establecieron en la campaña ganadora del título de la temporada pasada, Salah ha sufrido un declive pronunciado este término.

Incapaz de replicar consistentemente las deslumbrantes actuaciones que lo vieron anotar 29 goles y registrar 18 asistencias en la máxima categoría la temporada pasada, el exdelantero del Chelsea y Roma también recibió críticas por no dirigirse a los seguidores durante las luchas del Liverpool esta temporada.

Hablando en su capacidad como comentarista de Sky Sports, la leyenda del Liverpool Jamie Carragher - quien hizo 737 apariciones para el club, ganando nueve trofeos importantes - dijo: “Creo que Virgil van Dijk, después del partido, ha vuelto a salir y ha hablado, como debería hacer como capitán, ha llamado al Liverpool un desastre. Debo decir que, después de todas estas derrotas del Liverpool, siempre es Virgil van Dijk quien sale. Y como dije, el capitán debería hacer eso, pero debería haber otros jugadores en ese vestuario saliendo y hablando por el club.

“Hace un año este fin de semana, Mo Salah no fue tímido al salir y hablar sobre su propia situación, sobre que el club no le ofrecía un contrato. Solo escucho hablar a Salah cuando obtiene el hombre del partido, o necesita un nuevo contrato.

“Me gustaría ver a Mo Salah salir como uno de los líderes, como una de las leyendas del Liverpool, salir y hablar por el equipo. No siempre debería ser el capitán. Pero, obviamente, el entrenador es el que está en la línea de fuego. Cualquier entrenador con resultados como esos, como dijiste, si formaran parte de los cuatro últimos o un equipo promovido, estaría bajo presión.

“Así que no hay duda de que el entrenador está bajo presión ahora con resultados como esos, tras ser campeones, pero también por lo que el Liverpool gastó en el verano.”