Mohamed Salah, Antoine Semenyo y las 10 estrellas que podrían tener transferencias millonarias en enero de 2026

La ventana de transferencias de enero se acerca rápidamente, y los clubes estarán nuevamente luchando por fortalecerse para la segunda mitad de la temporada. En el mercado de invierno de 2025, se gastaron £1.2 mil millones ($1.4 mil millones) en las principales ligas de Europa y el Championship inglés, la cifra más alta en siete años, con el Manchester City representando £191 millones ($256 millones) de esa cantidad por sí solo.

City registró el segundo gasto más alto en la historia de transferencias de invierno, detrás de la infame racha de 2023 de Chelsea, desembolsando en jugadores como Nico González, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov y Vitor Reis. Aston Villa, Bournemouth y Wolves también estuvieron ocupados, pero la mayoría de los clubes de la Premier League evitaron acuerdos costosos, y eso también fue el caso en el extranjero.

Sin embargo, eso no es probable que suceda esta vez. Una serie de nombres de alto perfil están siendo fuertemente vinculados con salidas de Año Nuevo, y el escenario está listo para que varios equipos principales, no solo uno, inviertan fuertemente en nuevo talento. Algunos buscan dar el siguiente paso en sus carreras, mientras que otros simplemente buscan un nuevo desafío, y en casos más raros, una separación se ha hecho inevitable por un desacuerdo tras bambalinas.

A continuación, GOAL repasa 10 estrellas que podrían hacer transferencias millonarias en enero....

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    Mohamed Salah (Liverpool)

    En abril, Mohamed Salah fue recompensado con un nuevo contrato de dos años después de liderar la carrera del Liverpool hacia un segundo título de la Premier League. Pero unos nueve meses después, el llamado 'Rey Egipcio' está a punto de una salida amarga que amenaza con dañar su legado en Anfield. 

    El jugador de 33 años acusó al Liverpool de lanzarlo "bajo el autobús" y dijo que ya no tenía ninguna relación con Arne Slot después de ser nombrado en el banquillo por tercer partido consecutivo en Leeds United el 6 de diciembre. Slot inmediatamente apartó a Salah del equipo por completo para el posterior enfrentamiento de los Reds con el Inter en la Liga de Campeones, y sugirió que no sería reincorporado a menos que emitiera una disculpa.

    Parece que el neerlandés pudo haber conseguido lo que quería, porque Salah volvió, aunque desde el banquillo, en la victoria por 2-0 del Liverpool sobre el Brighton. Sin embargo, cuando el querido delantero aplaudió a los aficionados locales después del partido, la emoción en sus ojos era clara para todos, y algunos lo ven como una despedida final. 

    Salah está ahora en la Copa Africana de Naciones con Egipto -y de vuelta entre los goles- pero los interesados a largo plazo de la Saudi Pro League han confirmado que sigue siendo un objetivo. Salah ha mostrado signos de declive por primera vez esta temporada, lo que significa que esta podría ser la última oportunidad para que los Reds exijan una gran tarifa, con el poder de negociación obtenido al amarrarlo a nuevos términos poco probable que se extienda más allá del invierno.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HOFFENHEIMAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Según BILD, Karim Adeyemi ha informado a los directivos del Borussia Dortmund que quiere irse, con su novia presionando para una nueva vida en una gran ciudad europea. El internacional alemán ha cambiado de agentes y ha comenzado su impulso para un traspaso en enero, y no le faltarán pretendientes cuando se abra el mercado.

    El Inter ha sido vinculado con un interés en Adeyemi, mientras que The Mirror informa que el Manchester United y el Arsenal están listos para luchar por sus servicios. El Dortmund valora al jugador de 23 años en alrededor de £75 millones ($101 millones), lo cual es muy elevado considerando que el delantero solo ha anotado 14 goles en la Bundesliga a lo largo de sus tres temporadas en el club, y el hecho de que recientemente se vio envuelto en controversia legal. 

    Sin embargo, la capacidad de Adeyemi para jugar en cualquier posición de la línea delantera lo convierte en un activo atractivo. El Arsenal podría usar otra opción al frente, dado los problemas de Viktor Gyokeres y las preocupaciones de lesiones de Kai Havertz, mientras que el United necesita más apoyo para Benjamin Sesko. Adeyemi aún tiene mucho potencial por desbloquear, y puede resultar una inversión valiosa a largo plazo.

  • Elliot Anderson Nottingham Forest 2025-26Getty

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Los mediocampistas defensivos ya no son baratos, al menos no en la Premier League. Enzo Fernandez, Declan Rice y Moises Caicedo obtuvieron tarifas superiores a £100m ($134m), y el talismán de Nottingham Forest, Elliot Anderson, podría ser el siguiente en la fila.

    Según el periodista de Sky Sports Florian Pletterberg, ese es el precio mínimo que Forest pide por el internacional inglés, con el club habiendo sido informado de un interés "concreto" por parte del Manchester United. Ninguna inversión de ese tamaño debe tomarse a la ligera, pero los Red Devils necesitan desesperadamente un verdadero No.6 que tenga las piernas para proteger la defensa y la habilidad técnica para mantener el juego en movimiento, y Anderson ciertamente encaja en el perfil.

    Sin embargo, Liverpool también está considerando un movimiento en enero por el joven de 23 años, junto con su antiguo club Newcastle. La tarifa final podría romper récords si se desata una guerra de ofertas, aunque The Telegraph afirma que Forest está listo para rechazar todos los enfoques a mitad de temporada.

  • Guehi(C)Getty Images

    Marc Guehi (Crystal Palace)

    Marc Guehi estuvo muy cerca de un traslado de verano de £35 millones ($47 millones) a Liverpool que incluso había grabado un video de anuncio oficial, solo para que Crystal Palace bloqueara el trato justo antes de la fecha límite. Los Reds siguen siendo admiradores entusiastas, pero la competencia por Guehi ha aumentado considerablemente en los últimos meses, con el Daily Mail informando que Man City, Bayern Munich y Atlético de Madrid están ansiosos por asegurar su firma en 2026.

    El contrato de Guehi está programado para expirar al final de la temporada, y sin señales de renovación, es muy probable que el Palace dé la bienvenida a cualquier oferta en el mercado invernal. Quien haga el primer movimiento podría ganar la carrera por el jugador de 25 años, que es indudablemente uno de los defensores centrales más inteligentes de la Premier League con el balón, y está listo para dar el salto a un club de élite.

  • Nico Schlotterbeck BVBgetty

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

    Nico Schlotterbeck es un hombre muy solicitado. Barcelona y Real Madrid, según se informa, han estado siguiendo al astro del Borussia Dortmund durante meses, y BILD ha afirmado que el Bayern Múnich planea arrebatar a su rival de la Bundesliga al defensor porque lo ven como una alternativa estratégica al próximo agente libre Dayot Upamecano. 

    El Liverpool también ha mostrado interés en el internacional alemán de 26 años, cuyo contrato actual expira en 2027. Dortmund está activamente intentando atar a Schlotterbeck a una renovación, pero exigirá al menos £50m ($67m) si él presiona para un traspaso el próximo mes. Eso sería un pequeño precio a pagar considerando su dominio en el aire y en el suelo, y sus cualidades de liderazgo natural, sugiriéndose que él favorecería un traspaso a la Premier League.

  • Semenyo(C)Getty Images

    Antoine Semenyo (Bournemouth)

    ¿Hay un mejor extremo en la Premier League en este momento que Antoine Semenyo? La respuesta es no, según las estadísticas y la observación, con el talismán de Bournemouth habiendo ganado elogios generalizados por su impresionante habilidad con ambos pies y su asombrosa velocidad, que han avergonzado a una línea casi interminable de defensores.

    Liverpool, Chelsea, Manchester United y Tottenham han expresado diversos grados de interés en Semenyo antes de la ventana de enero, que es cuando su bien documentada cláusula de rescisión de £65 millones ($87 millones) entrará en vigor. En el mercado actual, eso es un chollo para una fuerza de la naturaleza comprobada en la Premier League que aún tiene los mejores años de su carrera por delante con 25 años.

    Sin embargo, aunque Semenyo parece un reemplazo hecho a medida para Salah en Liverpool, el consenso común ahora es que Manchester City está liderando la carrera para fichar al internacional de Ghana, quien supuestamente quiere resolver su futuro lo antes posible. Hay muchas posibilidades, entonces, de que Semenyo se haya trasladado al Etihad dentro de la primera semana de la apertura de la ventana de enero.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ruben Neves (Al-Hilal)

    The Times ha afirmado que Ruben Neves busca regresar a la Premier League después de dos años y medio en Arabia Saudita con Al-Hilal, quienes no han logrado convencer al exjugador de Wolves para que firme una extensión de contrato. Old Trafford ha sido nombrado como el "destino obvio" para Neves debido a los problemas continuos de United en el mediocampo, con Amorim aún careciendo de un dictador especialista capaz de controlar el ritmo de los juegos.

    Neves demostró que puede hacer eso durante sus 253 apariciones con Wolves, y también ha sido un intérprete confiable para Portugal desde que debutó internacionalmente en 2015. West Ham también es un posible pretendiente para el jugador de 28 años, pero la oportunidad de unirse a un superclub como United y jugar junto a su compatriota Bruno Fernandes sería seguramente demasiado buena para rechazar. Los Red Devils podrían fichar a Neves por unos 18 millones de libras esterlinas (24 millones de dólares), y cualquier acuerdo debería ser sencillo dado que Al-Hilal lo perderá por nada en el verano si no lo venden ahora.

  • Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Conor Gallagher (Atlético de Madrid)

    A finales de noviembre, Sky Sports reveló que 16 clubes de la Premier League han mostrado interés en Conor Gallagher desde su traslado de £33 millones ($44 millones) al Atlético de Madrid desde el Chelsea en agosto de 2024, lo que demuestra lo altamente valorado que es en Inglaterra. El exmediocampista del Crystal Palace también causó una fuerte impresión en su primera temporada en la capital española, pero ya no es un titular garantizado bajo el mando de Diego Simeone, y ha admitido que no está satisfecho con su posición en el equipo con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina.

    The Guardian afirma que el Manchester United también está monitoreando a Gallagher con miras a un préstamo en enero, pero se dice que el Atlético prefiere una venta permanente y quiere recuperar su inversión inicial, lo que podría abrir la puerta a clubes como Tottenham y Leeds. No hay muchos mediocampistas box-to-box más confiables en el rango de precio de Gallagher, y un fuerte impulso de seis meses en un entorno familiar podría ser suficiente para que se abra camino en los planes de Inglaterra de Thomas Tuchel.

  • CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    Marc-André ter Stegen (Barcelona)

    Marc-Andre ter Stegen volvió a la acción para el Barcelona después de tres meses fuera en su victoria en la Copa del Rey sobre Guadalajara, habiéndose recuperado completamente de una cirugía de espalda, pero el entrenador Hansi Flick ha dejado claro que fue solo un caso aislado. Joan Garcia y Wojciech Szczesny son ahora los porteros titulares en Camp Nou, con Ter Stegen habiendo sido temporalmente despojado de la capitanía del club en agosto después de negarse a compartir sus datos médicos con La Liga, lo que habría liberado el 50 por ciento de su salario para propósitos de registro.

    Parece que no hay vuelta atrás, con Mundo Deportivo informando que clubes en Turquía y Arabia Saudita podrían ofrecer a Ter Stegen una vía de escape. Un nuevo comienzo en la Premier League también podría ser una opción para Ter Stegen, ya que el Aston Villa ha contactado al Barça para obtener más información sobre su situación. El jugador de 33 años es un excelente 'arquero líbero' con reflejos agudos, pero no está claro si el Villa lo está considerando para el puesto de titular con Emiliano Martínez aún en el equipo.

  • Yildiz JuventusGetty Images

    Kenan Yildiz (Juventus)

    La Juventus está en peligro real de perder su valiosa joya. Kenan Yildiz está bajo contrato hasta 2029, pero siente que su salario actual no refleja adecuadamente su importancia para el equipo y ha estado presionando por una extensión que lo ponga entre los mejores pagados del club, según Tuttosport

    Hasta ahora, no ha habido avances en las negociaciones de renovación, y se informa que el Arsenal ha contactado con el agente de Yildiz, Jorge Mendes, para discutir su disponibilidad. Se dice que la versatilidad del delantero de 20 años ha llamado la atención de Mikel Arteta, y los Gunners podrían poner a prueba la determinación de la Juve con una oferta en enero.

    Yildiz es ahora el hombre estrella de un equipo de la Juve que lucha por encontrar su identidad y tiene el talento técnico y la tenacidad para hacer la transición a los líderes de la Premier League. Sin embargo, Chelsea, Manchester United y Real Madrid también han sido vinculados con el internacional turco, a quien la Juve valora en una asombrosa cifra de £80m ($108m).

