Milán: a Allegri le gusta mucho Kim Min Jae, pero la operación se presenta complicada: estas son las dos razones

Su consagración en Nápoles y el Scudetto, y luego su fichaje por un equipo alemán entre grandes expectativas. Y ahora, para Kim Min-jae, una nueva oportunidad: volver a Italia.

El defensa surcoreano vuelve a aparecer entre los nombres que pueden animar el mercado de fichajes de verano. El jugador nacido en 1996, por otra parte, pasa apuros hoy en el Bayern de Múnich, que hace dos años pagó casi 60 millones de euros para sacarlo de la Serie A y llevarlo a Baviera, y algunos clubes italianos llevan meses intuyendo la posibilidad de apostar por él.