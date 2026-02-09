AFP
Mikel Merino se somete a una operación por una lesión en el pie, lo que deja al Arsenal en vilo ante el ajustado plazo de recuperación.
Merino se somete a una operación quirúrgica.
Según Football.London, Merino fue operado de la lesión en el pie que sufrió contra el United y ahora se enfrenta a una carrera contrarreloj para volver antes de que termine la temporada. El jugador de 29 años ha marcado cuatro goles y ha dado tres asistencias en lo que va de temporada, pero ahora se enfrenta a ocho semanas sin poder apoyar el pie lesionado. Aún puede entrenar en el gimnasio y hay optimismo en cuanto a su regreso antes de que termine la temporada, ya que los Gunners buscan ganar su primer título de la Premier League desde 2004.
Arteta ha dicho sobre la posible vuelta de Merino esta temporada: «Bueno, eso esperamos. No lo sé. Obviamente, tiene que pasar por una intervención, lo que nunca es positivo. Es un jugador importante para nosotros.
Un atleta con tanta versatilidad y capacidad para competir en varias posiciones. Sí, es un duro golpe».
Merino tiene una fractura en el pie.
Merino se ha fracturado el pie y Arteta afirma que la gravedad de la lesión es «poco habitual».
Añadió: «Ya veremos. Es una lesión muy poco habitual, así que tendremos que esperar a ver cómo evoluciona tras la operación. Cómo reacciona día a día.
Obviamente, hay que vigilarlo durante toda la semana para la operación. Sé que Mikel va a hacer absolutamente todo lo posible para volver lo antes posible.
Pero también tiene que respetar el proceso de recuperación y el hecho de que, obviamente, se trata de una lesión bastante rara».
Merino también espera volver antes de que termine la temporada, ya que su objetivo es representar a España en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Es un duro golpe para un jugador que estaba disfrutando del buen momento de su equipo a principios de temporada, según declaró en la página web del club: «Obviamente, el fútbol no es solo resultados. Es lo principal, pero cuando puedes disfrutar jugando con estos compañeros, es una alegría, y yo lo disfruto cada vez que salgo al campo.
Creo que todos están dando lo mejor de sí mismos y disfrutando también, y esa es la mejor combinación que podemos tener, así que rendir y disfrutar es la receta mágica, así que sí, estoy muy contento».
La impresionante adaptación de Merino
Merino fichó como centrocampista, pero se ha convertido en una opción real para los Gunners en la delantera, y Arteta se maravilla de su versatilidad.
Añadió: «Sí, como delantero, desde luego que no [algo que nunca hubiera imaginado que podría hacer], pero eso es lo que se aprende cuando fichas a un jugador: sabía que podía ofrecer mucho más de lo que había mostrado, y especialmente después de conocerlo por primera vez, porque un jugador que tiene tanta curiosidad, que ama tanto su profesión y el fútbol, es difícil ponerle límites».
Los Gunners se encuentran actualmente seis puntos por delante del Manchester City en lo más alto de la liga, pero, junto con Merino, no cuentan con Bukayo Saka y Martin Odegaard debido a una serie de lesiones esta temporada.
¿Qué viene después?
El equipo de Arteta se enfrentará al Brentford en un complicado partido fuera de casa a mitad de semana. Los Bees ocupan actualmente el séptimo puesto de la tabla de la Premier League y están a solo cinco puntos del cuarto clasificado, el Manchester United, con posibles ambiciones de clasificarse para la Liga de Campeones. El Arsenal se tomará entonces un respiro en su emocionante lucha por el título, ya que se enfrentará al Wigan Athletic en la cuarta ronda de la FA Cup.
