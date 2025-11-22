Mikel Arteta confirma desastrosas noticias sobre lesiones en el Arsenal mientras el Tottenham recibe un cuádruple impulso antes del derbi del norte de Londres

En marcado contraste con la creciente lista de lesiones del Arsenal, el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, dio una serie de noticias positivas antes del derbi del domingo. Los Spurs recibirán de vuelta a Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall y Randal Kolo Muani, quienes entrenaron el viernes y están disponibles para la selección. Sarr sufrió un susto mientras estaba con la selección de Senegal, después de salir renqueando contra Brasil, mientras que Bergvall se había retirado de la selección de Suecia tras someterse a más pruebas de conmoción cerebral. Kolo Muani, por su parte, se perdió los clasificatorios de Francia tras lesionarse en el empate 2-2 contra el Manchester United, pero jugará contra el Arsenal luciendo una máscara protectora. Mohammed Kudus, quien se perdió los últimos dos partidos de los Spurs, también está en condiciones de regresar.

"Pape entrenó hoy,” dijo Frank. "Está listo, disponible. Lucas entrenó hoy. Listo, disponible. Kolo Muani, sí. Entrenó hoy. Disponible, por supuesto, tiene una máscara con la que necesita jugar."

Sin embargo, Frank descartó a Dominic Solanke, quien aún se está recuperando de una lesión en el tobillo que ha afectado su temporada. La última aparición de Solanke fue en agosto, y aunque el delantero insiste en que está progresando, los Spurs no están dispuestos a apresurarlo.

Sobre Solanke, Frank dijo: "Dom no está listo aún. Creo que también tuvo un artículo reciente donde habló de ello. Así que estamos muy, como dije, igual. Muy conscientes de que cuando lo pongamos ahí, queremos estar absolutamente seguros, tan seguros como podamos, de que no habrá contratiempos en el futuro. Así que estoy cómodo de que pronto estará listo, pero no pondré un marco de tiempo para ello."

Hubo más noticias positivas para los Spurs ya que Radu Dragusin, Archie Gray, Ben Davies y Kota Takai regresaron a entrenamiento completo esta semana.