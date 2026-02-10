Getty/GOAL
Michael Owen advierte a la directiva del Manchester United que DEBEN fichar a Michael Carrick, y explica a los Red Devils por qué deben evitar a Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino.
- (C)Getty Images
Carrick nombrado entrenador interino tras el despido de Amorim
El hacha cayó sobre un entrenador portugués en Old Trafford después de que no lograra cambiar la suerte del gigante de la Premier League, y su obstinada negativa a modificar su sistema favorito 3-4-2-1 acabó siendo la perdición de Amorim.
Darren Fletcher asumió brevemente el cargo de forma interina, tras haber sido ascendido desde la categoría sub-18, antes de que las riendas pasaran a manos del excentrocampista del United y exentrenador asistente Carrick. Este ha supervisado una racha de cuatro victorias consecutivas, lo que ha situado a los Red Devils en la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones.
Personas como Roy Keane se han preguntado si Carrick debería recibir un contrato a tiempo completo independientemente de cómo termine el United la temporada. Muchos opinan que se debería buscar a alguien con más experiencia, como los que actualmente dirigen las selecciones de Inglaterra, Brasil y Estados Unidos de cara al Mundial de 2026.
Por qué Carrick es la elección adecuada para llevar al Manchester United hacia adelante
El exdelantero del United Owen, en declaraciones a casino.org, donde ahora es embajador en el Reino Unido del sitio web de comparación de casinos online, respondió a GOAL cuando se le preguntó qué deberían hacer los Red Devils a la hora de cubrir su banquillo: «Creo que el Manchester United hará lo correcto y no tomará una decisión precipitada diciendo "mañana le daremos el puesto a Michael Carrick". Pero, si clasifica al Manchester United para la Champions League y vemos que continúan con este rendimiento —obviamente, en algún momento llegará a su fin—, lo más impresionante es la forma en que están jugando. Están jugando bien. En ese partido contra el Manchester City, nunca había visto al Manchester United jugar así en más de una década en un partido único.
«Eso ha continuado. Han jugado muy bien desde entonces. Se nota la confianza. Sé que mucha gente ha dicho que no se le puede dar el puesto a Michael Carrick sin más. No puedo estar más en desacuerdo.
«El Manchester United, durante la última década, lo ha intentado todo. Ha apostado por ganadores natos, por jugadores contrastados, por exjugadores, por las nuevas promesas de diferentes países, por veteranos. Lo ha intentado todo. El único entrenador que podría —suponemos, suponiendo que continúe— de repente parece que está sacando lo mejor de los jugadores, la afición está entusiasmada, la confianza fluye, parece que hay estabilidad, entiende al club, tiene el comportamiento adecuado, es un tipo adecuado que lo ha conseguido por el camino difícil. Imaginemos que se clasifica para la Champions League y lo hace tan bien que le dicen: «Gracias por tu trabajo, Michael, ahora vamos a contratar a otra persona», y el Manchester United vuelve a lo que ha pasado en los últimos 10-12 años. ¡Eso sí que es pegarse un tiro en el pie! Lo tienes delante de tus narices».
- Getty Images Sport
Los Red Devils instados a evitar a Tuchel, Pochettino y compañía
Owen, que saboreó la gloria del título de la Premier League con el United en 2010-11, continuó diciendo: «Michael no me agradecerá que lo diga, pero es una opción perfecta. Va a salir barato, las finanzas del Manchester United no están en su mejor momento, así que aquí hay un tipo que vive allí, lo entiende, tiene familia en la zona, no tiene problemas para instalarse, no tiene problemas con el idioma, no tiene problemas con nada, está allí esperando y probablemente se le podría fichar por una fracción del precio de cualquier otro entrenador. Además, no hay que pagar ninguna cláusula de rescisión.
Además, algunos de los entrenadores de los que se habla están en el Mundial. Si se les contratara, habría que esperar a que terminara el Mundial y habría una semana o dos antes de que pudieran empezar.
«Es un trabajo importante que requiere mucha planificación. Aquí hay alguien que está ahí, que puede empezar a mantener estas conversaciones, no ahora, sino en las próximas semanas y meses. No puedo estar más en desacuerdo con algunos que dicen que «en cualquier caso, no debería estar aquí». No lo entiendo».
Partidos del Manchester United 2025-26: en busca de la quinta victoria consecutiva
Carrick buscará sumar su quinta victoria consecutiva, lo que permitirá al famoso aficionado The United Strand cortarse el pelo, algo que llevaba mucho tiempo esperando, cuando los Red Devils visiten el martes al West Ham, que se encuentra en peligro de descenso. La decisión sobre los planes a largo plazo para la dirección técnica se tomará al final de la temporada 2025-26.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios