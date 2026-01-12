Getty
Michael Olise y Luis Díaz deslumbran y evocan a la dupla legendaria del Bayern Múnich
- Getty Images Sport
Olise y Díaz hacen el daño mientras el Bayern aplasta al Wolfsburg
Claro, aquí tienes una versión reescrita en español natural, clara y con tono de crónica deportiva, alejándose del calco del inglés:
Con la intención de ampliar a 11 puntos su ventaja sobre el segundo clasificado, el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich fue implacable de cara al gol en su primer partido desde el parón invernal de la Bundesliga, que se extendió desde el 21 de diciembre.
La única nota negativa de una noche prácticamente perfecta llegó al minuto 13, cuando el delantero del Wolfsburgo, Dženan Pejčinović, prolongó su buen momento al marcar por cuarto partido en sus últimas dos apariciones ligueras. Aun así, el Bayern mantuvo con autoridad su condición de invicto en el campeonato alemán.
Impulsados también por dos autogoles de Kilian Fischer y Moritz Jenz, los bávaros brindaron un auténtico espectáculo en el Allianz Arena. Luis Díaz, Raphaël Guerreiro, Harry Kane y Leon Goretzka se hicieron presentes en el marcador, mientras que Michael Olise, figura del encuentro, firmó un doblete para redondear la goleada.
Ambos extremos han registrado números increíbles esta temporada.
En una noche en la que todo lo que tocó el Bayern terminó en gol, Michael Olise y Luis Díaz fueron las grandes figuras del equipo de Vincent Kompany.
Además de firmar un doblete en la segunda mitad, el exjugador del Crystal Palace asistió a Díaz en el espectacular cabezazo que abrió su cuenta al minuto 30. La jugada nació con un pase de Konrad Laimer y culminó con un centro preciso desde la banda derecha.
Tras el descanso, Díaz devolvió la gentileza: se perfiló hacia su pierna derecha y filtró un pase medido para Olise, quien coronó su actuación estelar anotando el séptimo tanto del Bayern.
Olise suma ya 12 goles y nueve asistencias en todas las competiciones esta temporada, mientras que Díaz vive una destacada campaña debut tras su llegada procedente del Liverpool el verano pasado, con 14 goles y ocho asistencias en su cuenta.
- Getty Images Sport
Directivo del Bayern compara cariñosamente a Olise y Díaz con Robben y Ribéry
Tras sus actuaciones estelares ante el Wolfsburgo dirigido por Daniel Bauer, Michael Olise y Luis Díaz recibieron uno de los mayores elogios posibles. El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, aseguró ver en ellos destellos de la mítica dupla formada por Arjen Robben y Franck Ribéry.
En declaraciones a Sky Sports Germany tras el pitido final en el Allianz Arena, Eberl explicó: “Por la posición y los movimientos de Michael, recuerda mucho a Arjen Robben. Lo comentábamos en el vestuario: es como tener a un nuevo Robben. Es fino, elegante”.
Y añadió sobre el colombiano: “En el otro costado, Lucho aporta ese perfil tipo Franck Ribéry, un generador constante de caos creativo. Nuestra pareja de extremos es extraordinaria”.
- AFP
Robben y Ribéry iluminaron el fútbol europeo durante una etapa de 10 temporadas
Considerados ampliamente como dos de los mejores extremos de su generación, Arjen Robben y Franck Ribéry fueron piezas clave del Bayern Múnich que conquistó el triplete en la temporada 2012-13 bajo la dirección de Jupp Heynckes.
Apodados popularmente como “Robbery”, la dupla atormentó a los laterales rivales durante una década, entre 2009 y 2019, antes de que ambos pusieran fin a su etapa en el club al término de la campaña 2018-19.
La leyenda neerlandesa Robben firmó 144 goles en 309 partidos con el Bayern, mientras que el ex internacional francés Ribéry anotó 124 tantos en 425 apariciones con la camiseta bávara.
- Getty Images Sport
El entrenador del Bayern, Kompany, evita la comparación con 'Robbery'
Olise y Díaz intentarán prolongar su gran momento cuando el Bayern retome la actividad en la Bundesliga con una visita a Colonia el miércoles, antes de enfrentar al RB Leipzig, tercer clasificado, apenas tres días más tarde.
Aunque evitó establecer comparaciones con Robben y Ribéry, el técnico del Bayern, Vincent Kompany, elogió a ambos extremos tras la victoria ante el Wolfsburgo. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, señaló:
“Los jugadores de ataque tienen una calidad individual muy alta, es así de simple. Siempre son una amenaza, y no se trata solo de ellos. Raphaël Guerreiro aparece y rinde, también están Lennart Karl, Serge Gnabry y Jamal Musiala cuando vuelva. Una de nuestras grandes fortalezas es contar con muchos futbolistas capaces de marcar y generar ocasiones”.
Anuncios