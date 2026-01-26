Michael Carrick libera al Manchester United y lo convierte en candidato al título tras humillar al Arsenal

Solskjaer finalmente se ganó el cargo permanente y permaneció al frente del United durante casi tres años, llevando al equipo a un segundo puesto en 2020-21 y a una final de la Europa League. Sin embargo, el querido exdelantero perdió el control al final y dejó Old Trafford sin añadir un nuevo trofeo a su brillante currículum.

Hoy, el consenso es que el United no debe repetir el mismo error con Michael Carrick, designado entrenador interino tras el despido de Ruben Amorim a principios de mes. "Creo que aunque el United ganara todos los partidos restantes de la temporada, aún no le daría el puesto de forma permanente", dijo Roy Keane en Sky Sports este fin de semana. "Simplemente necesitan un técnico más grande y con más experiencia, así de simple."

Gary Neville agregó: "Creo que es correcto que Carrick mantenga el cargo hasta el final de la temporada y luego pase el relevo a alguien como [Thomas] Tuchel o [Carlo] Ancelotti, un técnico de nivel mundial." Sin embargo, no todos los legendarios del United comparten esa visión.

Keane y Neville buscaban moderar las expectativas después de que los Red Devils de Carrick vencieran al Arsenal 3-2 en el Emirates el domingo, apenas una semana después de su victoria en el derbi frente al Manchester City. Pero Wayne Rooney no pudo ocultar su entusiasmo: "Por supuesto, podría ser el hombre adecuado para el cargo si continúa así", dijo a BBC Match of the Day. "Tiene la oportunidad de demostrar a todos, y al club, que es capaz de liderar. Y si mantiene este nivel, habrá una enorme presión sobre la directiva para nombrarlo de forma permanente. Sé que vivieron algo similar con Ole, pero esto se siente diferente."

Y Rooney tiene razón. El United ha vencido con autoridad a los dos mejores equipos de la liga desde que Carrick asumió, y ahora el destino está en sus manos. El régimen de propiedad de INEOS se vería ciertamente presionado si Carrick lidera un empuje tardío por el título, algo que, por sorprendente que parezca, es una posibilidad real en esta temporada tan impredecible.