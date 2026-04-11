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Mendy: «El título de Marruecos surgió de la nada... Pensábamos que la decisión era una broma de abril»

E. Mendy
Senegal vs Morocco
Senegal
Morocco
Copa Africana de Naciones
Al Ahli
1ª División
Senegal
Marruecos
Arabia Saudita

Declaraciones impactantes del portero del Al-Ahli saudí

El portero senegalés Édouard Mendy, del Al-Ahli saudí, criticó la decisión de retirar a su país la Copa Africana de Naciones y dársela a Marruecos.

Senegal había ganado la final de la Copa Africana de Naciones 2025 por 1-0 ante Marruecos.

Sin embargo, tras retirarse del campo varios minutos en protesta por un penalti señalado a Marruecos, la CAF les retiró el título en marzo y se lo entregó a los marroquíes.

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    El incidente de la toalla y el ambiente de la final

    Mendy declaró en el podcast «The Mo Show»: «Lo que ocurrió contra Marruecos fue excepcional; nunca antes alguien del banquillo rival me había quitado la toalla en ningún partido, y menos en una final».

    Añadió: «Estas cosas pueden pasar en el fútbol y hay que aceptarlas. Era un partido importante; quería mantener la concentración, así que no me dejé distraer por esas provocaciones, con la ayuda de nuestro portero suplente».

    “El partido contra Marruecos fue el más difícil de mi carrera: jugamos bajo una presión increíble, tanto por la afición como por los enfrentamientos con los jugadores y otras situaciones extrañas”.

    “La afición marroquí era muy ruidosa; es difícil jugar contra el anfitrión en un estadio con 80 000 personas. Cuando salí a calentar, pensé: ‘Nunca había visto nada igual’”.

    Dos días después aún sentía el estruendo en mis oídos y en mi cabeza; nunca había vivido algo así en mi carrera».


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  • Retirada de la Copa Africana de Naciones

    Mendy habló sobre la decisión de retirar el título africano: «Jugamos hasta el final, ganamos, todos reconocieron el resultado y vimos la celebración; eso demuestra que nos coronaron campeones».

    “Jugamos un partido impresionante ante Marruecos, que está entre las diez mejores selecciones del mundo; es muy fuerte y tiene jugadores magníficos”.

    Elogió a Marruecos: «Lleva más de cinco años a un alto nivel y merece estar ahí; llegó a semifinales del Mundial 2022 y estuvo a punto de más, pero nosotros ganamos la Copa Africana».

    Lee también: De Marruecos a Arabia Saudí, un nuevo golpe que acaba con el sueño de Mendy en la Liga Roshen.

    Y añadió: «La decisión de la CAF de quitarnos el título y dárselo a Marruecos nos impactó, llegó de la nada. Al leer la noticia, sentí sorpresa y creí que era una broma».

    “Creí que los sitios web se habían equivocado, así que entré en la página de la Confederación Africana de Fútbol; pensé que era una broma, pero era cierto”, añadió.

    Sobre los trámites para recuperar el título, Mendy afirmó: «La Federación Senegalesa de Fútbol trabaja con todas sus fuerzas para recuperarlo y el resultado debe ser uno: la coronación de Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones».


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    Salida del estadio

    Sobre la salida de los jugadores de Senegal del campo, el veterano portero dijo: «Algunos afirmaron que toda la selección abandonó el terreno de juego, pero no fue así: aún quedaban jugadores y no nos retiramos; solo fue una reacción».

    Además, recordó que el partido se detuvo unos minutos y luego continuó con normalidad, y que, de haber habido un retiro total, el árbitro habría dado por finalizado el encuentro y otorgado la victoria a Marruecos por abandono.

  • El ataque contra la FIFA

    Mendy criticó a la FIFA: «Su lema es que el deporte une al mundo, pero lo que pasó contra Marruecos fue lo contrario».

    Y añadió: «No esperaba tanta muestra de apoyo tras la decisión de la CAF; hemos ganado muchos seguidores».

    Y añadió: «Mi hijo estaba muy feliz tras ganar el título, y no sabía cómo decirle que nos lo habían retirado; son sentimientos muy duros».

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    Las celebraciones previas al partido contra Perú

    Mendy declaró: «Algunos pensaban que habíamos fingido arrogancia o que habíamos manipulado la decisión de la CAF, pero la verdad es que no habíamos planeado nada de eso».

    Y concluyó: «La celebración estaba planeada antes de la decisión y se pagó todo para levantar la copa ante todos; no fue nuestra intención ofender a nadie, aunque no reconocemos la decisión de la CAF».