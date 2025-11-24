Memphis Depay vuelve a quedar fuera del Corinthians por una lesión de rodilla

La temporada de Depay ha estado marcada por una cadena de lesiones musculares y articulares que le han impedido encontrar continuidad. Dos de sus periodos más largos de baja fueron provocados por distensiones en el muslo derecho: 21 días en agosto y otros 25 entre septiembre y octubre. A comienzos de año también sufrió un esguince en el tobillo derecho, un traumatismo en el pie y otro en el tobillo, que juntos le costaron otros 27 días fuera de acción.

Ahora, este nuevo problema en la rodilla se suma a un patrón que empieza a ser preocupante. Aunque no se acerca a la gravedad de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en 2019, la repetición de lesiones en la parte inferior del cuerpo refleja la carga que soporta un futbolista cuya explosividad es clave para su juego. El cuerpo médico del club está manejando su situación con cautela, especialmente considerando el desgaste acumulado tanto con el Corinthians como con la selección de los Países Bajos. Este enfoque prudente es necesario, pero también obliga al Corinthians a reorganizarse una vez más sin uno de sus atacantes más experimentados.