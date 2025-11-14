'Me uní al Barcelona demasiado pronto': Vitor Roque admite que la aventura en La Liga arruinó su confianza antes de volver a la selección de Brasil con heroicas actuaciones en el Palmeiras

Roque se unió a Barcelona en 2023 por €35 millones (£31m/$40m) después de impresionar con Athletico Paranaense, donde anotó 21 goles en 60 apariciones. Ya había demostrado su potencial al ganar el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2020, terminando como el máximo goleador del torneo con seis goles. Las expectativas eran extremadamente altas cuando llegó a Barcelona, pero su temporada de debut no cumplió con las expectativas. Bajo el entrenador Xavi, Roque hizo solo 16 apariciones y anotó dos goles, con un tiempo de juego limitado que sugería una falta de confianza del entrenador. Su situación empeoró aún más cuando Hansi Flick asumió el cargo, ya que fue prestado inmediatamente a Real Betis en agosto de 2024. El período de préstamo fue interrumpido y para febrero de este año, Barcelona lo había vendido a Palmeiras por €25m (£22m/$29m) más adicionales.

Barcelona sporting director Deco simpatizaba con Roque por su difícil etapa en el club, creyendo que tuvo problemas para lidiar con la presión que conlleva jugar para Barcelona. Deco dijo: “Lo siento mucho por él. Con Vitor, siempre pienso que llegar en enero no le hizo ningún favor. Comenzó bien y anotó algunos goles, pero luego se volvió difícil manejar la presión que conlleva jugar para Barcelona.”