"Me habría ido" - Wayne Rooney revela el club de la Premier League al que casi se unió desde el Everton antes de que el Manchester United llamara

Al final, el Man Utd estaría muy, muy contento de haber cerrado el trato antes que el Newcastle y no haber esperado, como se había planeado originalmente. Hablando en ese momento, el reverenciado exentrenador del United, Sir Alex Ferguson, dijo: "Estoy muy emocionado. Creo que hemos conseguido al mejor jugador joven que este país ha visto en los últimos 30 años. Todos están encantados con este fichaje".

Resultó ser una evaluación bastante precisa, ya que el adolescente floreció como uno de los mejores jugadores que Inglaterra ha visto y se convirtió en una leyenda del club en Old Trafford, anotando 253 goles en 559 apariciones llenas de trofeos para el club, incluidos cinco títulos de la Premier League y la Liga de Campeones en 2008 cuando un equipo del United lleno de estrellas superó al Chelsea en penales.

Hablando sobre su relación con Ferguson, Rooney añadió: "Siempre recuerdo lo que él dijo y lo dijo algunas veces: 'lo más difícil de hacer en la vida es trabajar duro'. Eso se quedó conmigo. Cualquiera que sea el trabajo que estés haciendo, eso se puede aplicar a cualquier cosa realmente. Creo que en el fútbol tenemos talento, tenemos habilidad, pero a veces no miramos el trabajar duro todos los días. Y uno pensaría que eso es, eso es normal.

"Deberías hacerlo si juegas en un club grande, pero algunos jugadores en realidad, los has visto, no lo hacen. Y esa fue la única cosa que se me quedó".