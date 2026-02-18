Getty Images
«Me avergüenzo»: la leyenda del Benfica acusa a Gianluca Prestianni de mentir sobre el «acto racista» hacia Vinicius Junior en el tenso enfrentamiento con el Real Madrid
La victoria del Real Madrid en Benfica empañada por una tormenta de racismo
Vinicius marcó el único gol del partido y el Real Madrid se adelantó en la ida de los octavos de final contra el Benfica. Sin embargo, las acusaciones de racismo de Prestianni empañaron el encuentro, que se detuvo durante diez minutos después de que el árbitro Letexier activara el protocolo antirracismo. Vinicius recibió el apoyo de sus compañeros, que tras el partido revelaron que habrían estado dispuestos a detener el partido por completo, y más tarde publicó una declaración sobre el incidente.
Escribió en las redes sociales: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me han sacado tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, ha sido un protocolo mal ejecutado que no ha servido para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».
Prestianni niega haber insultado racialmente a Vinicius.
Prestianni insistió posteriormente en que no había utilizado ningún lenguaje discriminatorio hacia Vinicius, alegando que sus palabras habían sido malinterpretadas por el extremo brasileño y sus compañeros de equipo.
Dijo: «En ningún momento dirigí insultos racistas a Vinicius Jr., quien, lamentablemente, malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie».
Su club y su entrenador también han defendido su inocencia. La declaración del Benfica dice lo siguiente: «El Sport Lisboa e Benfica considera con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el supuesto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen a Eusébio como su mayor símbolo. El Sport Lisboa e Benfica reitera que apoya plenamente y cree en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los adversarios, las instituciones y los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador».
Mourinho criticó a Vinicius por incitar al abuso con su celebración del gol, y añadió: «Las palabras que intercambian Gianluca Prestianni y Vinicius, quiero ser independiente. Vi dos cosas completamente diferentes. Quiero ser independiente y no hago comentarios al respecto. Le dije [a Vinicius Jr] exactamente eso. Le dije: "Cuando marcas un gol así, solo celebras y vuelves".Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante [Eusebio] en la historia de este club era negra. Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo relacionado con eso, esto es el Benfica. Ellos [Vinicius Jr y Prestianni] me dijeron cosas diferentes. Pero no creo en uno ni en otro. Quiero ser independiente».
La leyenda del Benfica «avergonzada» por un «acto racista»
Prestianni ha sido acusado de mentir por Luisao, quien disputó más de 500 partidos con el Benfica durante las décadas de 2000 y 2010, ganando seis títulos de la Primeira Liga, entre otros trofeos, durante ese tiempo.
Dijo: «Esta camiseta es demasiado grande. Amo al Benfica, es mi segunda piel, pero hay que ser digno de llevar el manto sagrado. Y este texto [de Prestianni] empeora [todo] porque es una mentira. El fútbol se gana con garra, con espíritu de lucha. Fue un acto racista, sí, y me avergüenzo de ello.
«Defiendo al club y tengo experiencia, sé de lo que hablo. No estoy juzgando a nadie. Solo digo que el Benfica es demasiado grande para verse involucrado en esto, sea cierto o no. Aunque, por experiencia, sé la verdad.
«¿Cuántas veces has celebrado? No olvides que el trabajo fácil es para el que tiene más títulos y el que más ama a este club. Ni siquiera voy a responder [a los insultos], para mí no eres nada. Un don nadie».
La UEFA confirma la investigación sobre las acusaciones.
La UEFA ha confirmado que investigará el incidente, lo que podría tener graves repercusiones para Prestianni si se le declara culpable de comportamiento racista hacia Vinicius. El jugador de 20 años se enfrentaría a una dura suspensión de varios partidos, aunque aún está por ver si será acusado y sancionado antes de que se dispute el partido de vuelta la próxima semana.
