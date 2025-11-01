Maya Jama y su novio Ruben Dias celebran Halloween con disfraces de pareja inspirados en Piratas del Caribe mientras se unen a sus compañeros del Manchester City en la fiesta del club

Jama y Dias han estado saliendo durante casi un año, con su relación haciéndose pública en abril de 2025 después de meses de especulación. Se dice que la pareja se conoció por primera vez en los MTV Europe Music Awards en noviembre de 2024, con rumores iniciales circulando después de que los fanáticos notaran pistas de Maya en la foto de Año Nuevo de Dias.

Su romance se hizo oficial cuando fueron vistos juntos en el evento de la Baller League de KSI en Londres, antes de confirmar más tarde las cosas en las redes sociales con publicaciones cariñosas. Desde entonces, la pareja ha equilibrado una relación de alto perfil con un deseo de privacidad, un desafío dado el estatus de celebridad de ambos. En una entrevista reciente con The Telegraph, Dias abordó la atención mediática, diciendo: "No, creo que eso es lo último en lo que piensas. Ambos estamos conscientes de ello, y no hay manera de evitarlo. Pero al final del día, no lo haces sobre eso. Lo haces sobre todo lo demás, y luego eso es un extra con el que tienes que lidiar y, obviamente, ser inteligente con ello."

Informes en agosto sugerían que Jama se estaba preparando para pasar más tiempo en Manchester, posiblemente mudándose con Dias a medida que su relación sigue fortaleciéndose. Sin embargo, luego aclaró la situación en una declaración dirigida a sus fans, que decía: "Les dije que si iban a escuchar alguna noticia al respecto, vendría de mí y solo de mí. Seré la anfitriona el próximo año, volveré para All Stars en enero y luego para la serie de verano en junio y julio. Vamos de nuevo, queridos míos."