No solo Max Verstappen está dispuesto a medidas drásticas contra el nuevo bólido; la Fórmula 1 ha reaccionado, pero con un enfoque más suave. «Con bisturí, no con un bate de béisbol»: así abordará la categoría su nuevo reglamento, tan criticado, según describió el director de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, sobre las medidas puestas en marcha el lunes tras analizar las tres primeras carreras con los nuevos motores.
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¡Max Verstappen no estará contento! La Fórmula 1 modifica las nuevas normas tras las fuertes críticas, pero solo «con mucho cuidado»
Casi la mitad de su energía proviene de un motor eléctrico, lo que obliga a un estilo de conducción diferente y genera adelantamientos inusuales. Por eso, Verstappen y otros pilotos hablan de «anti-racing» y preferirían una unidad de potencia con menos electricidad en la parte trasera. Sin embargo, esa opción nunca se planteó.
En su lugar, se han buscado objetivos realistas, explica Wolff tras la reunión de equipos, la Fórmula 1 y la FIA: «¿Cómo mejorar el producto, asegurar carreras sin concesiones y optimizar la seguridad?».
La clasificación ha recibido muchas críticas, pues los pilotos deben recargar la batería durante la vuelta, lo que les obliga a moderar la velocidad en curvas rápidas y rectas largas para conservar energía y disponer de potencia eléctrica máxima donde más se necesita. Así, buscar la vuelta rápida y conducir al límite resulta incompatible, lo que ha generado malestar.
La solución: en el futuro los motores recargarán menos energía por vuelta, por lo que se activará menos el modo de carga. Los pilotos podrán acelerar más a menudo y durante más tiempo, aunque los coches serán algo más lentos.
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La Fórmula 1 sufre diferencias de velocidad por el nivel de carga de las baterías y los impulsos eléctricos.
Se prepara otro cambio para aumentar la seguridad en pista. Las diferencias de carga de batería y el impulso eléctrico para adelantar generaban fuertes variaciones de velocidad que incrementaban el riesgo de accidentes. Ahora se ha ajustado la gestión de energía para lograr mayor uniformidad. La FIA explica que el objetivo es «reducir las velocidades excesivas en las aproximaciones y, al mismo tiempo, mantener las posibilidades de adelantamiento».
Otros cambios buscan reducir los riesgos en la salida, donde también se han visto grandes diferencias de velocidad y fallos técnicos repetidos.
Las medidas podrían aplicarse ya en el Gran Premio de Miami (3 de mayo), pendiente de aprobación del Consejo Mundial de la FIA. Se esperan más ajustes a lo largo del año, pero se avanzará paso a paso para evitar decisiones «erráticas», afirma Wolff. Eso sí, los motores, desarrollados con alto coste financiero, seguirán en los coches hasta 2030 y no acabarán en el desguace.