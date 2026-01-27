Goal.com
Matheus Cunha puede ser el Eric Cantona moderno del Manchester United: El gol maravilloso contra el Arsenal demuestra que tiene todo para seguir los pasos del genio francés

Cuando le preguntaron qué pasaba por su mente cuando tomó el balón antes de asegurar la victoria para el Manchester United en el Arsenal, Matheus Cunha no se anduvo con rodeos: "Pienso 'necesito marcar'." Cunha había recibido el balón de espaldas al gol, a más de 30 metros de distancia y contra la mejor defensa y portero de la Premier League. Pero solo tenía una cosa en mente.

"Necesito tener al ganador del partido", dijo Cunha al BBC. "Cuando el balón está llegando, todas las pequeñas cosas están viniendo muy rápido y todo lo que quiero hacer es terminar la acción muy bien". Que Cunha asumiera la responsabilidad de encontrar al ganador del partido apenas un par de minutos después de que Mikel Merino igualara fue reminiscentemente a un jugador que regularmente iluminaba este encuentro y con quien se le ha comparado en varias ocasiones: Eric Cantona.

El CEO de United, Omar Berrada, llamó a Cunha 'cantona-esco' justo después de que completara su traslado por 62,5 millones de libras desde Wolves y el genio francés que cambió el curso de la historia del club en la década de 1990 ha sido mencionado cada vez que el brasileño ha producido algo mágico. 

A decir verdad, esos momentos han sido muy escasos en United dado su precio y reputación y en ocasiones la comparación parecía una exageración grosera, especialmente cuando Cunha no lograba inspirar a los Red Devils mientras Amad Diallo y Bryan Mbeumo estaban fuera y mientras Bruno Fernandes estaba lesionado. De hecho, ha iniciado los últimos dos partidos de United en el banco, un lugar en el que Cantona rara vez se veía.

Y sin embargo, su momento deslumbrante fue prueba de que Cunha tiene un factor X similar al de Cantona y puede impulsar a United de regreso a donde quieren estar...

    'Levantar a la gente de sus asientos'

    Cunha fue el primer fichaje de United el verano pasado y aunque Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko llegaron más tarde con sus propias reputaciones y por tarifas más altas, había algo del brasileño que atraía a los fanáticos. Y Berrada no fue tímido al hablar sobre la nueva incorporación. 

    "Es un jugador que creo que los fanáticos van a amar", dijo el director ejecutivo de United a The Athletic. "Podemos hablar sobre sus habilidades técnicas y puede jugar en tres posiciones diferentes. Es un centrocampista ofensivo que crea juego; puede marcar goles, puede dar asistencias. Creo que va a levantar a la gente de sus asientos. Tiene un poco de ese aire que a la gente realmente le va a gustar. Me atrevería a decir, al estilo Cantona."

    Berrada no fue la primera persona en hacer la comparación. Antes de que United hubiera acordado fichar a Cunha, el excentrocampista de Inglaterra Chris Waddle dijo: "Puede ser temperamental, pero quizás United sería su consagración. Tiene una gran oportunidad aquí. Si es uno de los jugadores que dan la vuelta a United y compiten nuevamente, podría ser como Eric Cantona, el hombre que cambió United."

    'Arrogancia que me recuerda a Cantona'

    El ex capitán del United, Bryan Robson, quien jugó con Cantona durante dos temporadas, también dijo: "Matheus Cunha tiene una verdadera personalidad en sí mismo. Tiene presencia. Tiene un poco más de velocidad que Eric Cantona, pero Eric tenía una habilidad increíble con el balón y era uno de los favoritos de los aficionados. Así que espero que Cunha pueda convertirse en otro Eric Cantona porque eso sería genial para el United."

    Cunha no marcó ni registró una asistencia hasta que anotó un gol brillante contra el Brighton a finales de octubre, pero antes de eso ya se elogiaba su impacto. El exjugador del Liverpool Stephen Warnock calificó a Cunha como "excepcional" y dijo que era el mejor fichaje del club en el verano.

    "Tiene una arrogancia que me recuerda a Eric Cantona; puedes ver que ha abrazado jugar para el Manchester United. Es casi como si cada vez que pisa el campo con la camiseta del United, está mostrando a la gente la razón por la que el club lo ha fichado."

    Paul Ince, quien también jugó con Cantona en el United, añadió: "Cunha juega con una actitud que parece que pertenece a Old Trafford. Para ser un gran jugador del United como Cantona, debes tener una mentalidad fantástica, y Cunha la tiene. Ha demostrado que puede jugar bajo el peso de la camiseta y la presión del escudo semana tras semana. Hemos visto a muchos jugadores en el pasado reciente que han venido y se han ido tras sucumbir a la presión."

    Pensar demasiado en números

    Cunha, sin embargo, mostró signos de sucumbir a la presión durante la desastrosa racha de tres victorias en 13 partidos de United, una secuencia de resultados que desempeñó un papel importante en el despido de Ruben Amorim. Amorim incluso había sugerido que el foco de atención estaba pesando mucho sobre Cunha ahora que estaba en United. "Está en un club diferente, diferente presión, pero creo que lo lleva realmente bien. Estaba teniendo dificultades porque no estaba anotando y debido a las opiniones en las redes sociales, pensaba demasiado en los números..."

    Los números, para ser justos con Cunha, eran preocupantes. Había marcado solo un gol en sus 11 partidos en todas las competiciones y no había contribuido con ninguna asistencia. Los números han mejorado desde entonces, con el brasileño anotando cuatro goles y consiguiendo dos asistencias en sus últimos 10 partidos. Y ha aparecido justo cuando su equipo lo necesitaba. 

    Puso en marcha el primer gol para Bruno Fernandes en la victoria por 4-1 contra Wolves; anotó lo que parecía ser el ganador en el empate 4-4 contra Bournemouth solo para que los Cherries igualaran; anotó en Aston Villa menos de dos minutos después del golazo de Morgan Rogers en la eventual derrota por 2-1; consiguió el empate en Leeds en lo que resultó ser el último partido de Amorim.

    Jugando por instinto

    El cambio de entrenador ha impactado a Cunha de manera negativa en un nivel, ya que no ha iniciado ninguno de los dos partidos de United bajo Michael Carrick. Pero ha aprovechado ambas oportunidades desde el banquillo, asistiendo en el gol de la victoria de Patrick Dorgu contra el City (también asistió en el gol de Mason Mount que fue anulado por fuera de juego) y luego conjurando su increíble gol de la victoria contra el Arsenal. Y parece estar aprovechando el cambio de ambiente en el club desde que Carrick reemplazó a Amorim. 

    Ha habido informes de que las sesiones de entrenamiento de Carrick son mucho más agradables que las de Amorim y que no está cargando a los jugadores con demasiada información como hacía el portugués. Según The Sun, las largas y altamente tácticas sesiones de Amorim dejaban a los jugadores "emocionalmente agotados" y es fácil ver cómo eso podría impactar negativamente a un jugador como Cunha, quien está en su mejor momento cuando juega por instinto.

    Eso es lo que hizo en el Emirates Stadium y con su brillante definición contra Brighton que marcó el tono para una de sus mejores actuaciones de la temporada. Y es lo que Cantona solía hacer. El francés anotó dos impresionantes goles de la victoria contra el Arsenal desde una distancia similar a la de Cunha el domingo, otorgando al United victorias por 1-0 sobre los Gunners en Old Trafford en 1993-94 y 1995-96.

    Cantona cambió el panorama del United

    Cantona es indudablemente el jugador que transformó la fortuna del United más que cualquier otro. Llegó a principios de la temporada 1992-93, cuando el United se acercaba a su 26ª temporada sin ganar un título de liga y había ganado solo seis de sus primeros 16 partidos. Sus nueve goles y 11 asistencias en los siguientes seis meses los inspiraron a poner fin a esa larga, larga espera por un título de liga. 

    El palmarés del club mientras Cantona estaba en Old Trafford lo dice todo. Ganaron dos FA Cups, pero lo más importante, cuatro de los cinco títulos de la Premier League, quedando fuera ante Blackburn Rovers en la temporada 1994-95 principalmente porque Cantona se había perdido la segunda mitad de la temporada debido a su suspensión por su patada de kung-fu a un fan del Crystal Palace. 

    La capacidad de Cantona para la violencia ocasionalmente impactante - fue expulsado cuatro veces para el United, incluyendo por pisotear a John Muncur del Swindon Town - es otra razón por la que se le ha comparado con Cunha. El brasileño fue expulsado dos veces la temporada pasada para los Wolves y suspendido un total de seis partidos por pelear con Milos Kerkez del Bournemouth y enfrentarse con el personal de seguridad del Ipswich Town.

    La temporada después de que Cantona se fue, retirándose en 1997 a la temprana edad de 30 años después de sentirse alienado por las actividades comerciales del club, el United volvió a perder el título ante el Arsenal. Pronto llenaron el vacío que dejó, ganando el triplete en 1999 y también dominando la primera década del siglo XXI antes de desvanecerse como una fuerza desde que Alex Ferguson se retiró en 2013. Ferguson a menudo ha descrito a Cantona como su mejor fichaje de todos los tiempos y ha dicho que su llegada "cambió el panorama del Manchester United".

    Construyendo su propio camino

    Pero aquí está el asunto con Cantona: nunca fue completamente prolífico como Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy u otros grandes del United. Sus 82 goles en cinco años lo ubican en el puesto 23 de la lista de máximos goleadores del club, por debajo de Bruno Fernandes, David Beckham e incluso Anthony Martial. 

    Su mayor cantidad de goles en una temporada fue 18, en una era cuando Andy Cole y Alan Shearer marcaron 34 veces en campañas individuales. Solo fue el máximo goleador del United en dos de sus cinco temporadas. Pero compensó con un gran número de asistencias, 63 en total. Y rindió cuando más importaba, como anotando el único gol en el partido decisivo por el título en Newcastle en 1996 o al final en la final de la FA Cup contra el Liverpool ese mismo año.

    Cunha, que tiene la misma edad que tenía Cantona cuando se unió al United, tiene un largo camino por recorrer si quiere realmente estar a la altura de las comparaciones con el francés. Él es muy consciente de eso. "Necesito hacer muchas más cosas para ser comparado con él", dijo Cunha a The Sun esta temporada. "Me siento privilegiado de estar asociado con este tipo de cosas y con Cantona también. Él hizo historia. Y si puedo hacer un pequeño porcentaje de lo que él ya hizo, estaré muy feliz y luego intentaré construir mi camino para que la gente me recuerde también."

    Pero en el Emirates Stadium Cunha inició el camino correcto para seguir los pasos de Cantona y solo necesita seguir adelante.

