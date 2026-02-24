Getty
Matheus Cunha afirma que «nunca olvidará» cómo Michael Carrick orquestó la remontada del Manchester United ante el Arsenal
La experiencia de Carrick impulsa la impresionante racha del Manchester United
El gol de Cunha llegó tras otro impresionante disparo de Patrick Dorgu, pero el delantero ha destacado lo mucho que el excentrocampista del United Carrick inspiró al equipo ese día.
Carrick ha ganado cinco de los seis partidos que ha disputado desde que sustituyó a Rubén Amorim como entrenador del United en enero hasta el final de la temporada. La victoriapor 1-0 ante el Everton el lunes devolvió a los Red Devils al cuarto puesto de la Premier League, con tres puntos de ventaja sobre sus rivales más cercanos, el Chelsea y el Liverpool.
Carrick jugó en el United durante 12 años, ganando cinco títulos de la Premier League y una Champions League, entre un total de 18 trofeos. Y Cunha cree que la carrera como jugador del entrenador le ha ayudado a detectar qué hacer en los momentos clave.
Cunha cree que Carrick «sabe lo que hay que hacer para ganar».
Cunha declaró a Globo Esporte: «Es alguien que fue varias veces campeón con el Manchester United como jugador. Ganó la Premier League en varias ocasiones. Fue entrenado por Alex Ferguson, toda una leyenda de este deporte. Sabe lo que hay que hacer para ganar aquí. Creo que, más allá de cuestiones tácticas, Carrick aporta mucho desde el punto de vista de alguien que conoce los entresijos del club».
El «coraje» es la clave para vencer al Arsenal
El Arsenal aspira a ganar los cuatro trofeos esta temporada y se ha mostrado especialmente fuerte en el Emirates Stadium, donde ha ganado 18 de sus 21 partidos en casa en todas las competiciones, incluyendo victorias ante gigantes europeos como el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. El United es el único equipo que ha salido victorioso de allí y Cunha afirmó que su equipo ganó gracias a su valentía.
Añadió: «Son un equipo muy fuerte, pero jugamos con mucho coraje en el Emirates. Incluso cuando nos pusimos por detrás, en ningún momento bajamos la cabeza ni renunciamos a nuestro plan de juego. Se trata de tener mentalidad ganadora, de creer en lo que el entrenador preparó durante la semana. Necesitamos eso, creer que podemos enfrentarnos a cualquiera. Fue uno de esos partidos que marcan una carrera. Nunca lo olvidaré».
Cunha espera formar parte de la selección brasileña para el Mundial
Cunha contribuyó a la victoria del United en Everton con un pase en diagonal a Bryan Mbeumo, quien a su vez asistió a Benjamin Sesko para que marcara el único gol del partido. Cunha suma seis goles y dos asistencias con el United desde que fichó por 62,5 millones de libras procedente del Wolverhampton Wanderers el pasado verano.
Carrick elogió al brasileño por su juego combinativo con Mbeumo y Sesko y destacó su trabajo defensivo, ya que el United se afianzó para ganar su primera visita al Hill Dickinson Stadium.
«Matheus tuvo que defender en la segunda parte y lo hizo muy bien», dijo el entrenador del United. «Fue un pase por encima de la defensa. Necesitábamos el esfuerzo de todo el equipo para contrarrestar la presión que nos imponía el Everton, y los chicos lo hicieron. Si haces eso, obtienes recompensas, porque tenemos jugadores peligrosos».
Además de ayudar al United a terminar entre los cuatro primeros y clasificarse para la Liga de Campeones, Cunha tiene la mirada puesta en el Mundial con Brasil. Fue convocado para la última selección en noviembre y espera con impaciencia otra convocatoria para los amistosos de marzo contra Francia y Croacia.
«Por supuesto, mi principal objetivo es ayudar al Manchester United, pero no puedo ocultar mi motivación por defender a la selección brasileña, especialmente en un Mundial», añadió Cunha. «Haré todo lo posible por estar en ese grupo, por representar esa camiseta. Es el sueño de todo jugador. La competencia es fuerte, todo el mundo conoce la calidad de los delanteros de Brasil, pero confío en mí mismo y en el trabajo que estoy haciendo. Estoy viviendo un buen momento aquí en el United y seguiré trabajando al máximo para mantener este nivel de forma e incluso mejorarlo».
