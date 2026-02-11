Mason Greenwood pierde a su mentor tras la marcha de Roberto De Zerbi del Marsella tras la humillante derrota en Le Classique contra el PSG.

La salida de De Zerbi se produce apenas dos semanas después de que el presidente del club, Pablo Longoria, declarara a The Telegraph que el entrenador era un «genio» y que le encantaría que se quedara en el club durante mucho tiempo.

«Es reconocido como uno de los entrenadores más creativos de Europa y eso es importante para los jugadores. En primer lugar, es normal que los grandes clubes intenten fichar a Roberto. Porque cuando tienes a uno de los mejores, es de esperar que los grandes clubes vengan a por él, porque se trata de Roberto. Al mismo tiempo, tengo que jugar mis cartas, compartir el mismo nivel de entusiasmo por el futuro», afirmó.

«Se trata de alinear todos los incentivos personales que no son dinero, todos juntos. Se trata de ver las posibilidades de que todos estemos en la misma onda y ver el gran potencial de este club. Este es el mensaje más poderoso. Este es el mejor argumento para recorrer un largo camino juntos.

Estaría más que feliz si Roberto se quedara durante mucho tiempo. Me gustaría que Roberto fuera como [Diego] Simeone en el Atlético [de Madrid, donde lleva 15 años]. Es una gran sinergia. Como aficionado, siempre quieres ganar. Pero quieres ver ganar a las personas que te representan. Y creo que Roberto representa a la gente de aquí».