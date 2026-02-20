AFP
¡Mason Greenwood da la sorpresa! El exjugador del Manchester United falla un penalti y el Marsella pierde ante el Brest, lo que supone un duro golpe para sus aspiraciones en la Liga de Campeones
La noche de pesadilla de Greenwood
El Marsella perdió su primer partido bajo la dirección de Habib Beye, al caer derrotado por 2-0 ante el Stade Brest. Ludovic Ajorque marcó un excelente doblete, lo que supuso un duro golpe para los intentos del equipo de Beye de clasificarse para la Liga de Campeones. Greenwood provocó un penalti en el minuto 82, lo que le brindó la oportunidad ideal para meter a su equipo de nuevo en el partido, pero su débil intento fue bien atajado por Gregoire Coudet, el portero del Brest.
El Marsella no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos, su racha más larga sin victorias en dos años. El equipo de Beye tiene la suerte de que el Lille, quinto clasificado, también atraviesa una mala racha: no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, pero podría recortar los seis puntos que le separan del cuarto puesto si vence al Angers este fin de semana.
La desesperación de Greenwood
Greenwood realizó un total de siete disparos a lo largo del partido, pero solo dos fueron a puerta, en una noche en la que sus esfuerzos fueron infructuosos. Ha estado en buena forma esta temporada, marcando 14 goles y proporcionando cuatro asistencias en 20 partidos como titular en la Ligue 1.
Su antiguo entrenador, De Zerbi, ha contribuido a que Greenwood alcance su máximo potencial. El exentrenador del Brighton ha dicho lo siguiente sobre este talento en plena madurez: «Siempre necesitamos a un Greenwood como el que hemos visto en los últimos partidos. Es un Greenwood de talla mundial. Porque, además de lo que le enseñaron su madre y su padre, se está convirtiendo en un jugador completo. Él también ha pasado por momentos difíciles, no se marchó y se quedó aquí. Entendió que le decíamos cosas por su propio bien y por el bien del OM».
De Zerbi añadió: «Espero que siga así. Le recuerdo constantemente que tiene que seguir así y que es principalmente por su propio bien. Porque también lo veo un poco más humano. A veces sonríe, habla un poco más. Está menos retraído que antes. Y eso es algo positivo. Ahora todo el mundo puede apreciar a Greenwood aún más que antes».
Beye recibe una gran acogida
El Marsella había dado a Beye una gran publicidad antes de su primer partido bajo su dirección, diciendo en un comunicado: «El Olympique de Marsella se complace en anunciar el nombramiento de Habib Beye como entrenador del equipo profesional.
Habib Beye ha labrado una trayectoria profesional única en el fútbol francés, primero como jugador combativo y respetado, y luego como entrenador ambicioso y reflexivo.
Habib Beye se embarcó rápidamente en su carrera como entrenador. Estaba ansioso por volver al terreno de juego y, naturalmente, encontró su lugar en la banda. En 2021, tomó las riendas del Red Star FC. En una liga exigente, impuso una identidad clara: disciplina, intensidad y ambición. Su estilo de gestión se basaba en unos altos estándares y en la responsabilidad de los jugadores, en línea con lo que él mismo encarnaba en el campo. Campeón nacional en 2004, llevó al Red Star a la Ligue 2, pero dejó el club para fichar por el Stade Rennais.
«El martes 18 de febrero de 2018 marca el regreso de Habib Beye al Olympique de Marsella. Desde el césped verde del Velódromo Orange hasta la banda del estadio Boulevard Michelet, parece haber cerrado el círculo, pero lo más difícil probablemente aún le queda por delante, con los mismos principios rectores que acompañaron su carrera como jugador: liderazgo, trabajo duro y pasión».
¿Qué viene después?
El próximo partido del Marsella será contra el Lyon el 1 de marzo. El Lyon ocupa actualmente el tercer puesto de la Ligue 1, cinco puntos por delante del equipo de Beye, pero solo siete por detrás del sorprendente líder, el Lens.
