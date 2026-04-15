Martin Odegaard, «desesperado», confirma un nuevo revés por lesión en el Arsenal

El capitán del Arsenal ha confirmado que sufre una nueva lesión de rodilla. El centrocampista ya se perdió seis semanas de competición por un problema similar antes de volver la semana pasada como titular en la derrota de la FA Cup contra el Southampton. Sin embargo, su regreso se ha truncado tras una recaída en la competición europea.

Jugó una hora en la copa y luego fue titular contra el Sporting CP en la Liga de Campeones, pero se cayó al césped sin contacto en Lisboa. Continuó unos diez minutos, pero la lesión lo marginó de la decepcionante derrota 2-1 ante el Bournemouth el sábado.