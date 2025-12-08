Getty Images Sport
Mario Balotelli confiesa su peor sensación mientras se adaptaba al Manchester City
Balotelli y sus desafíos tras llegar al Manchester City
La llegada de Mario Balotelli al Manchester City en 2010 estuvo rodeada de enormes expectativas, pero el joven italiano pronto descubrió que adaptarse al fútbol inglés y al exigente régimen de entrenamiento del City sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Proveniente del Inter de Milán, donde los entrenamientos eran más estructurados y técnicos, Balotelli se sintió abrumado por la intensidad física que requería su nuevo club. Sus primeros días estuvieron marcados por el cansancio extremo, el desconcierto y la incredulidad ante lo diferente de su nuevo entorno.
El delantero ha recordado una de sus primeras sesiones de entrenamiento, admitiendo que el ritmo lo dejó mareado, con náuseas y sin aliento. Reconoció que rara vez había experimentado una exigencia semejante y que le costaba mantenerse al ritmo implacable de sus compañeros.
Para un jugador de apenas 20 años, la diferencia entre la Serie A y la Premier League quedó patente, y explicaba por qué su adaptación al fútbol inglés tardó más de lo esperado. Aunque poseía un talento extraordinario, el choque físico y táctico del enfoque del City complicó su integración. Estas dificultades iniciales formaron parte de la turbulencia que caracterizó sus años en Manchester antes de su salida en 2013.
Balotelli revela la intensidad brutal de los entrenamientos en el Manchester City
Hablando en 'YOU: CL' de Prime Video, Balotelli confesó: "En el City entrenábamos tal vez una hora, una hora y quince minutos, pero yo venía del Inter. En mi primer entrenamiento quería vomitar: era como si no hubiera técnica. Todos deslizándose, empujando, corriendo… sin parar."
El delantero italiano describió así el impacto inmediato de sus primeros días en Manchester. Añadió: "Sabes que cuando paras, paras para beber, en Italia el entrenador debe autorizarlo. Allí tomas agua con permiso. Aquí, ni siquiera había tiempo: tenías que empezar de nuevo. Todo era rapidísimo."
Los desafíos de Balotelli en el Manchester City
La llegada de Balotelli al Manchester City fue uno de los fichajes más impactantes de la etapa inicial de Abu Dhabi, reuniéndose con Roberto Mancini. Considerado un talento generacional pero también una personalidad explosiva, fue incorporado para transformar al City de aspirante ambicioso a verdadero campeón.
A pesar de sus primeras dificultades tras bastidores, Balotelli dejó momentos imborrables: su doblete en el histórico 6-1 contra el Manchester United y su icónica celebración “¿Por qué siempre yo?”. También fue clave en la FA Cup 2011 y en el título histórico de la Premier League 2012, incluyendo la asistencia para el legendario gol de Sergio Agüero en el minuto 93:20. Sin embargo, a pesar de estos destellos de brillantez, nunca dejó de enfrentarse a los retos de disciplina y exigencia que impone el fútbol de élite.
Balotelli sin equipo desde el pasado verano
Las reflexiones de Balotelli aportan otra perspectiva sobre una carrera marcada por un talento inmenso y una constante turbulencia. Su sincera descripción del impacto físico que experimentó en el Manchester City ayuda a entender cómo factores fuera del campo influyeron en la irregularidad de sus primeros años. Estas revelaciones permiten a los aficionados comprender mejor por qué, a pesar de su evidente potencial, la consistencia a menudo le fue esquiva.
El exídolo del fútbol italiano ha estado sin club desde el pasado verano, tras separarse del Genoa al cierre de la temporada 2024/25. Mientras busca un nuevo destino, también ha solicitado al seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, ser considerado para el playoff de la Copa del Mundo con Italia frente a Irlanda del Norte.
