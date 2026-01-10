¿Marcus Rashford se queda o se va? ¡Barcelona toma una decisión sobre la contratación permanente del internacional inglés del Manchester United!
- Getty Images Sport
Rashford ha tenido un comienzo prometedor en Barcelona
La salida de Amorim será un impulso para varios jugadores de United que no están en favor, con Kobbie Mainoo entre aquellos que podrían beneficiarse de la decisión del club de separarse del entrenador portugués tan solo 14 meses después de su nombramiento. Rashford es otro que puede haber considerado sus posibilidades de reconstruir su carrera en United la próxima temporada cuando el equipo de la Premier League asegure un sucesor permanente para el exentrenador del Sporting.
Sin embargo, Barcelona tiene toda la intención de hacer permanente el movimiento de cesión de Rashford tras el impresionante comienzo del jugador de 28 años en España. De hecho, Rashford ha marcado dos goles y ha dado seis asistencias adicionales para los Blaugrana, mientras buscan defender con éxito su título de La Liga.
Actualmente, Barcelona se encuentra en la cima de la tabla de La Liga, cuatro puntos por delante de su feroz rival Real Madrid. Ambos equipos reanudarán su rivalidad en la Supercopa de España el domingo después de que pasaron fácilmente por el Athletic Club en su enfrentamiento de semifinales el miércoles, mientras que Los Blancos superaron a su rival capitalino Atlético el jueves.
Rashford 'quiere' quedarse en Barcelona
Barcelona incluyó una opción de compra de 30 millones de euros por Rashford al final de la temporada, lo que en sí costó al club 5 millones de euros insertarla. Y la decisión de hacer el movimiento permanente será un impulso tanto para el jugador como para el club. Los socios votaron a favor de fichar a Rashford de manera permanente el mes pasado, ya que 54.6% de los encuestados apoyó su fichaje permanente.
Rashford ha hablado previamente de su amor por el club y la ciudad tras su traslado a España el verano pasado. Hablando con la publicación española SPORT el mes pasado, Rashford dijo: "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando todo de mí. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, construido para ganar títulos."
Y cuando se le preguntó sobre sus primeras impresiones de la ciudad y cómo se ha adaptado a Barcelona, el versátil delantero agregó: "Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien recibido.
"Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida avanza muy rápido, las cosas cambian, y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente concentrado en eso. Todo ha sido fantástico con el personal y mis compañeros; no tengo quejas."
- Getty Images Sport
Rashford insiste en que la presión de jugar para el Barcelona es el tipo que uno "desea".
Jugar para un equipo de la talla del Barcelona, el gigante español y uno de los equipos de fútbol más reconocibles del mundo, conlleva una gran presión. Y cuando se le preguntó sobre la presión que conlleva jugar para el Blaugrana, Rashford respondió: "Hay presión aquí, pero no es una presión negativa; es el tipo de presión que anhelas como jugador, el tipo que quiero y siempre he querido como futbolista. No puedo estar en un lugar donde no haya altas expectativas; para mí, es más difícil mantenerme motivado y dar lo mejor de mí en un club donde las exigencias no están en su punto máximo."
El entrenador del Barca, Hansi Flick, también ha elogiado previamente a Rashford por su mentalidad y actitud, diciendo el mes pasado: "Cuando hablo con los jugadores, les explico por qué no jugaron. Cuando traté de explicarle a Rashford por qué no era titular, él dijo: 'No necesitas explicármelo.' Lo importante es que el equipo gane y consigamos los tres puntos. Nada más importa. Esta es la mentalidad correcta y me alegra que esté con nosotros."
¿Por qué no está Barcelona en acción en La Liga este fin de semana?
Barcelona no participa en la acción de La Liga este fin de semana mientras se preparan para enfrentar a Real Madrid en la Supercopa de España. La pareja jugó la final de la Supercopa el año pasado, con el equipo de Flick ganando 5-2 en Arabia Saudita.
Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha y Alejandro Balde anotaron en la goleada del Clásico mientras Barcelona aseguraba su 15ª Supercopa de España en su historia.