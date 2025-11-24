AFP
Marcus Rashford regresa para el viaje a Londres frente al Chelsea en la Champions League
La presencia de Rashford es importante contra el Chelsea
Rashford, tras una actuación destacable con Inglaterra en el parón internacional de noviembre, se perdió la victoria del Barcelona por 4-0 frente al Athletic Club en el Camp Nou debido a una enfermedad. Sin embargo, ya se ha recuperado de la gripe y ha sido incluido en la convocatoria del Barça que viajará a Londres para enfrentar al Chelsea de Enzo Maresca.
Después de unos últimos días difíciles en el United, Rashford se ha convertido en una amenaza real para los rivales del Barça. Desde su llegada en calidad de cedido este verano, ha acumulado seis goles y nueve asistencias entre LaLiga y la Champions League. En esta última competición ha brillado especialmente, con cuatro goles y dos asistencias en sus cuatro partidos.
Su presencia frente al Chelsea será clave, y Flick contará con él para generar peligro y goles, especialmente teniendo en cuenta que ya ha anotado seis veces contra los londinenses. Además, sus cinco asistencias ante los Blues son otra estadística a tener en cuenta para mantener alerta al equipo de Maresca.
Pedri sigue siendo una preocupación para Hansi Flick
Pedri, admirado no solo por los aficionados del Barça sino también por los entrenadores rivales, se perderá este partido nuevamente. A finales de octubre sufrió un desgarro en el bíceps femoral distal de su pierna izquierda, y el Clásico fue el último encuentro que disputó. Es una pieza clave en el esquema de Flick, ya que rara vez ha faltado a los partidos bajo su dirección.
El bíceps femoral forma parte de los isquiotibiales, situados en la parte posterior del muslo, y esta no es la primera vez que Pedri sufre este tipo de lesión. En septiembre de 2021, una lesión similar en el isquiotibial lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante tres meses. Sin embargo, según Mundo Deportivo, su recuperación avanza bien y ya se encuentra en la fase final de rehabilitación.
Maresca elogia a Pedri y Flick antes del enfrentamiento en Stamford Bridge
Enzo Maresca ha mostrado siempre admiración por Pedri, considerado uno de los mejores centrocampistas de su generación. Antes del partido contra el Barça, el técnico del Chelsea elogió tanto al joven jugador como al equipo de Flick.
“No solo es una pérdida para el Barcelona, es una pérdida para el fútbol porque tiene una calidad increíble”, afirmó. “El Barça de Flick me parece espectacular. Siempre que los veo, se puede aprender algo. El año pasado ganaron La Liga y llegaron a las semifinales de la Champions. Hacen muchas cosas bien y siempre buscan tomar la iniciativa. Intentaremos hacer lo mismo.”
Otros dos jugadores clave se reincorporan al equipo
El capitán del Barcelona, Frenkie de Jong, uno de los pilares más fiables de Flick, cumplió su suspensión contra el Athletic Club y está listo para regresar frente al Chelsea. Por su parte, el lateral Alejandro Balde, que sufrió un golpe en la cabeza la semana pasada y fue sustituido en el descanso, también viajó con el equipo a Londres.
