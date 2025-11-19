Marcus Rashford modela la cuarta equipación del Barcelona para la temporada 2025-26 en homenaje a la victoria en el Clásico inspirada por Ronaldinho sobre el Real Madrid
Nuevo uniforme celebra partido icónico
Ronaldinho ofreció una actuación magistral contra los eternos rivales del Barca en noviembre de 2005, anotando dos goles espectaculares. El segundo fue particularmente asombroso: se deslizó más allá de dos jugadores antes de pasar el balón por encima del portero del Real, Iker Casillas.
La actuación fue tan excepcional que una parte de los seguidores de Los Blancos dejó temporalmente de lado su feroz rivalidad para levantarse y aplaudir al jugador rival. Este raro gesto, previamente solo otorgado a Diego Maradona como jugador visitante, fue un testimonio del genio de Ronaldinho. Más tarde admitió que estaba tan feliz celebrando que ni siquiera notó la ovación en ese momento, enterándose de ella solo en el vestuario. El momento se ha convertido en un símbolo perdurable de la legendaria carrera del brasileño y el Barca ha lanzado un nuevo kit para conmemorar la ocasión.
Características especiales detalladas
Barcelona ha descrito el nuevo kit en detalle en un comunicado oficial en su página web: "(Las rayas del Barça son) verticales pero aparentemente desestructuradas, y eso no es un detalle gratuito. Las líneas están inspiradas en la trayectoria del balón hacia cada uno de los tres goles anotados esa noche, el primero por Samuel Eto'o y los dos siguientes obra de Ronaldinho. Dentro del cuello, tres círculos destacan los minutos en los que se marcaron esos goles: el 14, 58 y 77. Y en el exterior, la bandera catalana completa el diseño. Los pantalones cortos son de color granate con una franja azul en el lado de cada pierna."
Pero las camisetas ciertamente no son baratas, costando entre £125 y £205 para tallas de adulto.
Historia celebrada en un impresionante video
El video de anuncio, que celebra la “fusión del fútbol, el deporte y la moda”, también ha sido lanzado en las redes sociales del club. Está protagonizado por Rashford, Rooney Bardghji, Alejandro Balde, Marc Bernal, Alexia Putellas, Aitana Bonmati y Ona Batlle, quienes entran en el estudio de un artista y exploran la idea de goles memorables pintados como obras maestras en el campo. Un reciente Clásico se presenta como testimonio del concepto: "El fútbol es arte". Bardghji toca un lienzo con textura de césped, Bernal observa un letrero iluminado de "Mes que un Club", y Rashford admira una réplica de las icónicas botas de Ronaldinho de esa noche e incluye un guiño al famoso aplauso que recibió.
Rashford disfruta de la vida en el Barça
La vida ha sido buena para Rashford en España después de unirse a Barcelona en calidad de préstamo por una temporada desde el Manchester United para la temporada 2025-26. Ha disfrutado de un resurgimiento bajo el mando del entrenador Hansi Flick, frecuentemente comenzando como extremo izquierdo y ocasionalmente jugando como número nueve. Al principio de la campaña, hubo especulaciones sobre sus actuaciones, pero su forma reciente lo ha convertido en una salida de ataque vital, contribuyendo con goles y asistencias clave. Se ha integrado con éxito en el sistema de Flick y ha expresado su deseo de hacer permanente su traspaso al club catalán.
Cuando se le preguntó recientemente si quería unirse al club de forma definitiva en 2026, él dijo: "Oh sí, seguro. Estoy disfrutando de este club de fútbol y creo que para cualquiera que ame el fútbol, Barcelona es uno de los clubes clave en la historia del juego. Para un jugador es un honor. El foco principal es ganar partidos de fútbol, por eso me uní a este club, y es lo que el club demanda."