Marcus Rashford, Luis Díaz y los 10 mejores fichajes de la temporada europea 2025-26 hasta ahora - Ranking

El periodo navideño está sobre nosotros, lo que significa que de alguna manera ya estamos más o menos a mitad de la temporada de fútbol 2025-26. A medida que muchas de las principales ligas de Europa hacen una pausa por el parón invernal, es momento de hacer balance y reflexionar sobre cuatro meses fascinantes de acción. También es el momento oportuno para evaluar a aquellos jugadores que completaron transferencias por el continente en verano, ahora que tienen una muestra decente de partidos jugados.

Los clubes de la Premier League una vez más superaron al resto de Europa con su gasto en la pretemporada, desembolsando un total combinado de £3 mil millones ($4 mil millones) en nuevas incorporaciones, obliterando el récord anterior de £2.36 mil millones ($3.16 mil millones) establecido en 2023. Los campeones ingleses Liverpool dominaron los titulares, realizando las tres contrataciones más caras de toda la ventana con Hugo Ekitike, Florian Wirtz y Alexander Isak.

Sin embargo, hemos visto una vez más en las primeras etapas de la nueva campaña que no siempre es necesario gastar grandes sumas para que un trato resulte exitoso, siendo notoriamente escasas las posibilidades de que una transferencia sea exitosa. De hecho, a veces no hace falta gastar ni un centavo.

Pero en todo el continente, ¿quiénes son los fichajes de verano que han tenido el mayor y más inesperado impacto para sus nuevos empleadores? A continuación, GOAL clasifica las 10 mejores contrataciones de la temporada europea hasta ahora:

    10Malick Thiaw (Newcastle - 35 millones de £)

    Muchos aficionados rivales y analistas acusaron a Newcastle de desesperación tardía en la ventana de fichajes cuando finalmente hicieron su segundo fichaje de campo de lo que fue un verano muy frustrante a mediados de agosto, con la llegada del defensa central Thiaw desde el AC Milan. Sin embargo, cuatro meses después, parece ser una jugada muy astuta.

    El alemán se ha adaptado a la Premier League como pez en el agua, convirtiéndose rápidamente en una presencia constante en una defensa firme junto a una combinación de Fabian Schar, Sven Botman y Dan Burn, e incluso siendo alabado como uno de los mejores centrales de la división. De hecho, las Urracas tenían la tercera mejor defensa en la máxima categoría inglesa después de 17 partidos, basándose en la estadística de goles esperados concedidos (18.8).

    Aunque se presumía que estaría en el banquillo, Thiaw se ha convertido en un jugador clave, dominando en el aire, demostrando su habilidad con el balón e incluso anotando doblete contra el Everton a finales de noviembre.

    9Marcus Rashford (Barcelona - cesión)

    Era difícil exagerar la importancia del préstamo de Marcus Rashford al Barcelona cuando el marginado del Manchester United se dirigió de manera sorpresiva a Cataluña en el verano. Había un caso genuino para argumentar que el jugador de 27 años estaba en su última oportunidad para una carrera al más alto nivel. Afortunadamente, es una oportunidad que ha aprovechado con ambas manos.

    Aunque hay una feroz competencia por los puestos en una unidad de ataque que también cuenta con el vicecapitán Raphinha, el eterno Robert Lewandowski y el prodigio Lamine Yamal, entre otros, Rashford ha capitalizado una lesión al inicio de la temporada del primero para hacerse una figura clave. Operando más como un extremo puro, ha acumulado siete goles y 11 asistencias en 24 partidos en todas las competiciones, con el entrenador Hansi Flick calificando su mentalidad como "perfecta".

    8Joan Garcia (Barcelona - 25 millones de euros)

    Hasta ahora, el Barcelona ha sido reivindicado en su controvertida decisión de relegar brutalmente al antiguo número uno Marc-Andre ter Stegen a tercer portero y provocar una disputa con su capitán de club en el verano, gracias a la actuación del nuevo hombre bajo los palos, Joan Garcia.

    El jugador de 24 años ha brillado hasta ahora, realizando una serie de excelentes paradas que han ayudado al Blaugrana a subir a la cima de La Liga, incluyendo una actuación salvadora de puntos contra el Rayo Vallecano y una impresionante muestra contra el Villarreal en su último partido de 2025. Presume un impresionante porcentaje de atajadas del 79% y mientras sus seis porterías a cero en 12 partidos de liga hablan por sí solas. Curiosamente, Ter Stegen se ha recuperado de una lesión de espalda a largo plazo, pero Flick ha confirmado que Garcia sigue siendo su número uno.

    7Martin Zubimendi (Arsenal - £60 millones)

    La temporada de debut de Martin Zubimendi en el Arsenal no necesariamente será recordada por sus estadísticas individuales, pero el internacional español ha tenido un efecto transformador en los jugadores a su alrededor - especialmente en Declan Rice. El jugador de 26 años ha anclado hábilmente el mediocampo de los Gunners, aportando su invaluable combinación de habilidad con el balón y fortaleza en el desafío, lo que ha permitido crucialmente al inglés - previamente encasillado como mediocampista defensivo - prosperar en un rol más de área a área.

    Rice ya ha confesado su amor por jugar junto a Zubimendi, y mientras se adapta sin problemas a las exigencias del fútbol inglés, parece que estamos presenciando el comienzo de una sociedad de mediocampo legendaria en la Premier League, con el equipo de Mikel Arteta en camino de reclamar el título.

    6Jonathan Tah (Bayern Múnich - libre)

    Ya un pilar en la Bundesliga, nunca hubo realmente ninguna duda de que Jonathan Tah se integraría sin problemas en la línea defensiva del Bayern Múnich tras unirse a los gigantes bávaros al final de su contrato con el Bayer Leverkusen en junio, donde era capitán del club. Formando una sólida asociación con Dayot Upamecano, que ha vuelto a su mejor nivel, el internacional alemán ha aportado una nueva estabilidad a la defensa del Bayern con su habilidad para jugar con el balón y su dominio en el aire. También ha marcado un par de goles útiles.

    Fue una muralla en la contundente victoria en la Liga de Campeones sobre los campeones defensores Paris Saint-Germain cuando el Bayern estaba con 10 hombres, realizando 11 despejes, tres intercepciones, dos entradas, un bloqueo y tres recuperaciones. ¿La mejor parte para Die Roten? No les costó ni un centavo.

    5Granit Xhaka (Sunderland - 17 millones de libras)

    Pocos podían haber predicho la dirección que tomaría la carrera de Granit Xhaka cuando el polémico centrocampista dejó el Arsenal en 2023, y su increíble forma en el Sunderland ha sido casi tan sorprendente como su invicto título de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen en 2023-24. Visto como un verdadero golpe en el verano, el astro suizo ha sido un verdadero líder en el campo para los Black Cats al haber tomado el brazalete esta temporada, encarnando la tenacidad y el espíritu que han sido la columna vertebral del éxito temprano del club bajo Regis Le Bris.

    La influencia de Xhaka en su equipo es evidente: ha liderado en asistencias, oportunidades creadas, toques, pases exitosos, duelos ganados, posesión ganada y distancia recorrida - todo a la edad de 33 años. Si el Sunderland llega lejos y asegura un puesto en la mitad superior o quizás incluso el fútbol europeo, será en gran parte gracias a él.

    4Luka Modric (AC Milan - libre)

    Sabías que Luka Modric estaría bien adaptado al fútbol italiano, incluso a la madura edad de 40 años. Fue el AC Milan quien capitalizó cuando el ícono croata se convirtió en agente libre en el verano, al final de su brillante estancia de 13 años y definitoria de era con el Real Madrid, y ha sido una presencia constante en la base del mediocampo del Rossoneri desde entonces.

    Modric ha aprovechado toda su experiencia y clase ilimitada para desempeñar un papel clave en el impulso de Milán en la lucha por el Scudetto esta temporada, después de un modesto octavo lugar en la Serie A el año pasado. Ha comenzado todos los partidos de liga hasta ahora en 2025-26 y ha jugado los 90 minutos completos en 13 de 15 partidos, mostrando niveles de energía ridículos para alguien de su edad aún operando al más alto nivel. Forza Luka Modric.

    3Florian Thauvin (Lens - €8m)

    ¿Recuerdas a Florian Thauvin? Bueno, a la edad de 32 años, ha sido el fichaje destacado en la Ligue 1 esta temporada. Después de unos años nómadas que lo llevaron a México e Italia, el ex estrella de Newcastle y Marsella regresó a su tierra natal en el verano para unirse a Lens. De vuelta en la Ligue 1, el internacional francés está demostrando ser una parte crucial de una inesperada lucha por el título con Les Sang et Or, quienes, sorprendentemente, estaban primeros en Navidad por delante de Paris Saint-Germain y sus infinitas riquezas.

    Un jugador renacido, Thauvin ha sido el creador principal de Lens, recogiendo dos premios al Jugador del Mes ya esta temporada, mientras proporciona siete contribuciones de gol en 16 partidos hasta ahora. Incluso ha ganado una convocatoria de regreso a la selección de Francia de Didier Deschamps tras una ausencia de seis años.

    2Yan Diomande (RB Leipzig - 20 millones de €)

    Yann Diomande ha sido una revelación para el RB Leipzig esta temporada, y fichar al adolescente marfileño parece ser una jugada inteligente típica del Grupo Red Bull; el joven de 19 años costó solo 20 millones de euros (17.5 millones de libras/23.5 millones de dólares) cuando llegó desde Leganés en verano, y el club de la Bundesliga ya parece estar en camino de obtener una considerable ganancia de su inversión.

    La decisión del entrenador en jefe Ole Werner de cambiar a Diomande de la banda izquierda a la derecha en octubre ha demostrado ser transformadora, produciendo un increíble involucramiento en 10 goles en sus últimos nueve partidos antes de dirigirse a la Copa Africana de Naciones, incluyendo un hat-trick en la segunda mitad contra el Eintracht Frankfurt. Un rápido y deslumbrante regateador que claramente tiene buen ojo para el gol, ya está siendo considerado como un objetivo para algunos de los principales clubes de Europa, pero Leipzig no tendrá prisa en dejarlo ir.

    1Luis Díaz (Bayern Múnich - 75 millones de euros)

    Vaya, cómo Liverpool debe estar lamentando haber permitido que Luis Díaz se fuera en el verano (una decisión motivada en gran parte por sus exigencias salariales), aunque la tarifa que generaron les ayudó a fortalecer otras áreas. Dicho esto, él ha superado con creces a las nuevas incorporaciones de los Reds, Alexander Isak y Florian Wirtz, desde que cambió Anfield por el Allianz Arena, comenzando con gran éxito su vida en el Bayern Múnich.

    Díaz ha estado en una forma absolutamente deslumbrante en Alemania, donde ciertamente se beneficia de la defensa más laxa de la Bundesliga y los espacios que quedan para explotar. Como un extremo rápido y directo, ahí es donde brilla después de todo. El colombiano tiene 14 contribuciones de gol en tantos juegos de liga, incluidos cinco en tres juegos para comenzar su carrera en su nuevo entorno.

    Bayern parece seguro de ganar el título de liga y ciertamente son contendientes para la Liga de Campeones también. Si Díaz continúa en este camino y obtiene algún trofeo, estará en la conversación del Balón de Oro.

