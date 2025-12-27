Los clubes de la Premier League una vez más superaron al resto de Europa con su gasto en la pretemporada, desembolsando un total combinado de £3 mil millones ($4 mil millones) en nuevas incorporaciones, obliterando el récord anterior de £2.36 mil millones ($3.16 mil millones) establecido en 2023. Los campeones ingleses Liverpool dominaron los titulares, realizando las tres contrataciones más caras de toda la ventana con Hugo Ekitike, Florian Wirtz y Alexander Isak.

Sin embargo, hemos visto una vez más en las primeras etapas de la nueva campaña que no siempre es necesario gastar grandes sumas para que un trato resulte exitoso, siendo notoriamente escasas las posibilidades de que una transferencia sea exitosa. De hecho, a veces no hace falta gastar ni un centavo.

Pero en todo el continente, ¿quiénes son los fichajes de verano que han tenido el mayor y más inesperado impacto para sus nuevos empleadores? A continuación, GOAL clasifica las 10 mejores contrataciones de la temporada europea hasta ahora: