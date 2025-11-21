Getty Images Sport
¿Marcus Rashford está lesionado? El delantero inglés se salta el entrenamiento del Barcelona y se marcha tras conversaciones con Hansi Flick antes del regreso al Camp Nou contra el Athletic Club
Rashford es duda para el choque contra Bilbao
Los preparativos de Barcelona para su histórico regreso al Camp Nou comenzaron con una nota inquietante, ya que Rashford dejó el entrenamiento temprano por segundo día consecutivo. Según Mundo Deportivo, el delantero inglés, que ha participado en todos los partidos desde que llegó cedido por el Manchester United, se presentó en el campo de entrenamiento del club con síntomas persistentes de gripe y se le aconsejó regresar a casa de inmediato.
"Marcus tiene fiebre. No pudo entrenar ayer ni hoy. Tengo dudas para mañana", dijo Flick sobre el inglés en una conferencia de prensa antes del partido del fin de semana. La ausencia de Rashford sería significativa ya que ha contribuido significativamente al equipo catalán con seis goles, nueve asistencias y un papel central en el ataque del Barça esta temporada. Además, el momento de esta enfermedad es particularmente preocupante ya que el club entra en un tramo exigente de partidos.
- AFP
El tan esperado regreso del Barcelona al Camp Nou
El partido del sábado tiene un peso emocional más allá de los intereses futbolísticos, ya que el Barcelona finalmente regresa al Camp Nou después de casi tres años fuera. Retrasos en la renovación, obstáculos regulatorios y una construcción por fases obligaron al club a jugar en el Johan Cruyff Stadium y el Estadi Olímpic Lluís Companys durante dos temporadas caóticas. La reapertura, limitada a 45,401 asientos debido a los trabajos en curso, marca un reinicio simbólico para el equipo y los aficionados.
Las áreas reconstruidas, las instalaciones mejoradas y la introducción de la nueva sección de seguidores “Gol 1957” están destinadas a restaurar la identidad y energía del estadio. Para un club que luchó por mantener la conexión con los aficionados durante el desplazamiento, volver a su propio terreno contra el Athletic es más que un hito logístico.
Yamal, García y Raphinha, todos aptos para el choque contra Bilbao
A medida que la incertidumbre ronda sobre Rashford, Flick al menos recibe una rara ola de buenas noticias en el frente médico. Lamine Yamal ha regresado a los entrenamientos completos después de recuperarse de pubalgia y se espera que participe contra Bilbao, probablemente con minutos controlados.
Joan Garcia, anteriormente lesionado con una lesión de menisco, ha completado su rehabilitación y está listo para retomar su papel bajo los postes. Raphinha también ha progresado en la fase final de recuperación y está programado para reincorporarse a las sesiones completas inmediatamente después del descanso.
El único ausente entre el grupo que regresa es Pedri, quien continúa entrenando por separado pero está en camino para un regreso oportuno en el enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Chelsea el 25 de noviembre. Para un equipo que ha soportado interrupciones continuas en posiciones clave, este desarrollo agrega profundidad al equipo antes de un intenso calendario de partidos.
- Getty Images
La llamada de confianza de Flick y la chispa del Camp Nou
El mayor desafío de Barcelona puede ser redescubrir su convicción, un punto que Flick mismo subrayó después de la actuación desigual contra el Celta Vigo. El entrenador alemán reconoció la falta de confianza actual pero expresó optimismo de que el regreso de los jugadores y una plantilla más completa estabilizaría al equipo.
"Quizás ahora mismo nos falta la confianza que normalmente deberíamos tener y necesitamos. Pero ahora algunos jugadores están regresando, y eso nos ayudará mucho. Tenemos una plantilla fantástica, y si jugamos al alto nivel que hicimos en Vigo, todo estará bien," dice Flick.
La chispa emocional de regresar al Camp Nou añade además una capa de motivación que también podría resultar decisiva para la campaña que sigue.
