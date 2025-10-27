Marcus Rashford aclara su futuro en el Manchester United tras un gran inicio en el Barcelona

Rashford está brillando en el fútbol español, donde se valora más la técnica y el juego ofensivo. El internacional inglés ha participado en seis goles y asistencias en sus últimas siete apariciones en LaLiga, incluyendo la asistencia del único gol del Barcelona en la derrota 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico del domingo. Además, suma seis contribuciones de gol en solo tres partidos de la Liga de Campeones.

Esto contrasta fuertemente con sus números modestos en los últimos 18 meses en el Manchester United y durante su préstamo al Aston Villa hace 10 meses, donde Ruben Amorim cuestionó su nivel de compromiso para merecer minutos de juego. Sin embargo, con su préstamo en Barcelona incluyendo solo una opción de compra y no una obligación —que Villa no activó— no hay certezas sobre dónde jugará Rashford en la temporada 2026-27.

