Marc Guehi enfría al Barcelona con sus demandas salariales y se aleja del radar azulgrana

Marc Guehi, de 25 años, tiene contrato con el Crystal Palace hasta el verano de 2026 y ya ha comunicado al club que no renovará. Esa decisión deja prácticamente sellada su salida y abre la puerta a una intensa puja entre los grandes de Europa, al tiempo que coloca al Palace en una posición delicada desde el punto de vista estratégico. El Liverpool estuvo muy cerca de cerrar su fichaje el verano pasado, pero la operación se vino abajo de forma dramática en el último día del mercado, cuando el club londinense no logró encontrar un reemplazo a tiempo.

El Barcelona, por su parte, había identificado la posición de central como una prioridad de cara a 2026. Tanto el director deportivo, Deco, como el entrenador, Hansi Flick, coincidían en la necesidad de incorporar a un defensor zurdo con experiencia para acompañar al joven prodigio Pau Cubarsí. En ese contexto, Guehi era considerado internamente el perfil ideal, aunque el entusiasmo por su llegada se ha enfriado notablemente.

Según informa Mundo Deportivo, el Barça seguía de cerca al internacional inglés y mantenía contactos con sus representantes, consciente de que podía firmar un precontrato incluso tan pronto como la próxima semana. Sin embargo, una vez que quedaron claras las exigencias salariales del jugador, las conversaciones se estancaron y no se han retomado en las últimas semanas. En el club azulgrana habrían concluido que la brecha económica es demasiado amplia para salvarla. Una situación similar a la del Real Madrid, también vinculado con el central a comienzos de la temporada, pero que igualmente habría desistido ante el elevado coste de la operación.