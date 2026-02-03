Goal.com
Marc Guehi, Endrick y los 10 fichajes de mejor valor de la ventana de transferencias de enero

Famosamente, la ventana de transferencias de enero es la más difícil de las dos para operar. Es complicado persuadir a otros clubes para que renuncien a sus activos a mitad de temporada, y a veces es incluso más difícil convencer a los jugadores de que es mejor que se muevan de inmediato en lugar de esperar hasta el verano siguiente. Pero eso no significa que los acuerdos sean imposibles o que no puedas obtener un buen valor por tu dinero.

La ventana de invierno ha cobrado vida en los últimos años, con varios movimientos millonarios ocurriendo en enero. Esta temporada, no ha sido exactamente la misma historia, aunque todavía se han hecho algunos buenos negocios.

Un aspirante al título de la Premier League ha gastado una gran cantidad de dinero para aumentar sus posibilidades de gloria, ha habido drama entre la élite de Europa una vez más y algunas jóvenes promesas ahora tienen la oportunidad de desatarse en un nuevo entorno.

GOAL clasifica los 10 fichajes con mejor relación calidad-precio de la ventana de enero:

  • Brighton & Hove Albion v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Pascal Gross (Borussia Dortmund a Brighton - £1.75m)

    Se te perdonaría por pensar que Pascal Gross ha pasado los últimos nueve años en Brighton sin interrupción. De hecho, en realidad dejó a las Gaviotas por su club de infancia, el Borussia Dortmund, en el verano de 2024.

    A pesar de jugar 49 veces para el BVB en su temporada de debut, sus minutos disminuyeron este término y buscó un regreso a la costa sur de Inglaterra. Las Gaviotas han logrado traer de vuelta a una cabeza experimentada familiarizada con el club por mucho menos de los £8 millones ($10.3 millones) por los que lo vendieron hace 18 meses.

    "Dado que no estaba teniendo mucho tiempo de juego en Dortmund, quería regresar a un lugar donde pudiera tener más influencia y jugar más regularmente, para también poder postularme para la Copa del Mundo", dijo Gross sobre su regreso a Brighton.

  • Rayan Bournemouth 2025-26Getty Images

    9Rayan (Vasco da Gama al Bournemouth - £30.3m)

    No todos los días una estrella brasileña se vincula con equipos como el Bayern Múnich y el Barcelona, pero termina en el Bournemouth, aunque tal vez eso sea un indicio de la verdadera fortaleza de la Premier League hoy en día.

    Los Cherries, sin embargo, lo han hecho de nuevo. Después de vender a Antoine Semenyo al Manchester City, han conseguido un reemplazo por menos de la mitad del precio. En Rayan, tienen a una de las promesas más brillantes de Sudamérica, un joven de 19 años que ya ha jugado más de 100 partidos profesionales y puede desempeñarse en cualquier posición de la delantera. En su debut contra el Wolves, dio una asistencia a Alex Scott y se mostró completamente cómodo en el intenso juego inglés.

    "Estoy muy feliz y muy honrado de estar aquí, especialmente con el proyecto deportivo que desarrollaron para mí. Estoy extremadamente feliz. Es un club que desarrolla mucho talento, así que estoy muy contento de estar aquí y espero darles mucha alegría a los aficionados", dijo Rayan al llegar, sin duda consciente de que probablemente será vendido con gran beneficio en los próximos años.

  • 8Oscar Bobb (Man City a Fulham - £27m)

    Incluso si solo estás obteniendo unos pocos minutos para el Manchester City como joven jugador, lo más probable es que tengas un potencial enorme. Cole Palmer, Romeo Lavia y Liam Delap (todos ahora en el Chelsea, irónicamente) son algunos de los que han demostrado que esta teoría es correcta en las últimas temporadas.

    A continuación, de esa línea de producción está Oscar Bobb, quien dejó el club para Fulham. City incluso tenía al noruego en tan alta estima que se fue con buenos deseos suficientes para que hiciera una entrevista de despedida.

    "Dejo el City con nada más que recuerdos increíbles y quiero agradecer a todos por su ayuda y orientación durante mi tiempo aquí," dijo Bobb. "He tenido tanta suerte de ser parte de un club de fútbol tan especial y de haber experimentado tantos momentos fantásticos que son experiencias que siempre apreciaré."

    Por fin, Marco Silva obtiene algunos refuerzos necesarios para su ataque, incorporando a un joven de 22 años que tiene medallas de ganador de la Premier League, Supercopa de la UEFA y Copa Mundial de Clubes de la FIFA que está ansioso por jugar al fútbol regularmente, especialmente con la campaña de la Copa del Mundo de Noruega en el horizonte.

  • 7Oleksandr Zinchenko (Arsenal a Ajax- £1 millón)

    No hace mucho tiempo, Oleksandr Zinchenko era el jugador que redefinió su posición en la Premier League. En el Manchester City, fue un intérprete decisivo, y se convirtió en un magnífico lateral inverso después de unirse al Arsenal.

    Desafortunadamente, su rendimiento ha disminuido en los últimos años y ahora ha dejado a los Gunners definitivamente. Después de un discreto período de préstamo en el Nottingham Forest que fue considerado insatisfactorio por todas las partes, el acuerdo se cortó para que el Arsenal pudiera autorizar una venta a bajo costo al Ajax.

    La preocupación para los gigantes holandeses es que Zinchenko solo ha firmado un contrato de seis meses, aunque si juegan bien sus cartas, podría terminar firmando para una estadía más larga en Ámsterdam. Sin duda, tiene los atributos técnicos para convertirse en un favorito de la afición en el Johan Cruyff Arena.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    6Ethan Nwaneri (Arsenal a Marsella - cesión)

    Llegamos al primero de tres préstamos en esta lista. No todos los préstamos son iguales, y para estar en nuestro top 10, tiene que ser un movimiento que realmente haga avanzar al equipo que ha adquirido al jugador.

    En el caso del Marsella, que persigue la Liga de Campeones, lograron convencer al Arsenal de desprenderse de Ethan Nwaneri, a pesar de que los Gunners insistían en que el talentoso adolescente no se iría para la segunda mitad de la temporada. Pero la oportunidad para un jugador de tal potencial de trabajar en una liga más formativa bajo Roberto De Zerbi, cuyo futuro ahora es increíblemente incierto, era demasiado buena para rechazar.

    "Creo que los jóvenes talentos que tenemos necesitan minutos, y en este caso, Ethan no estaba teniendo suficientes minutos, y lo último que queremos es cortar su desarrollo porque es un talento y alguien que vive y respira fútbol; esa es su vida," dijo Mikel Arteta. "Después de discutirlo con él, su padre, el agente y el club, decidimos que lo mejor era que se fuera y fuera cedido.

    "Luego tenemos que elegir el lugar correcto, y teniendo todas las opciones, entender la experiencia que tuvimos en Marsella también con [William Saliba], el hecho de que Roberto está allí y es un increíble desarrollador de jóvenes talentos y es un entrenador realmente valiente en la forma en que juega, la forma en que juega con jóvenes talentos también y tiene un gran historial sobre eso."

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PRESSERAFP

    5Endrick (Real Madrid al Lyon - préstamo)

    En otro lugar de la Ligue 1, el Lyon ganó la puja por Endrick. El prodigioso delantero claramente no era favorito bajo el mando de Xabi Alonso, quien fue despedido un par de semanas después de que se finalizara su cesión a OL, y necesitaba tiempo de juego regular para mantener su lugar en la selección de Brasil en vísperas del Mundial.

    No sorprende que Endrick haya tenido un impacto inmediato en Francia. Ya tiene cuatro goles en cuatro partidos para el Lyon, que está luchando con Marsella por un puesto en la Liga de Campeones. Sus dos adolescentes cedidos podrían, por lo tanto, terminar siendo los diferenciadores en esa carrera.

    "Mi adaptación ha sido casi perfecta," Endrick declaró recientemente. "Desde que llegué, la comunicación con mis compañeros de equipo y el personal ha sido excelente. Estoy verdaderamente agradecido por su apoyo diario. Ahora espero mejorar un poco más con cada partido, para que al final de la temporada podamos lograr nuestros objetivos.

    "El hecho de que la administración del club viniera a conocerme y me diera su palabra fue significativo. Sentí su confianza. He encontrado un equipo realmente unido aquí, donde hay un verdadero sentido de camaradería, lo cual es importante. Incluso es lo más importante. Si hay unidad dentro y fuera de la cancha, las cosas fluyen con más suavidad y naturalidad."

  • Eintracht Frankfurt v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    4Ademola Lookman (Atalanta al Atlético de Madrid - £34.6m)

    Habiendo cumplido 28 años en octubre, parecía que ahora o nunca era el momento para que Ademola Lookman consiguiera ese traspaso a un club enorme que su carrera se ha merecido con creces. Ha rendido una y otra vez en tres años y medio para el Atalanta, destacando más famoso cuando logró el hat-trick que venció al invencible Bayer Leverkusen en la final de la Europa League 2024.

    El internacional nigeriano se convertirá en el último atacante estrella en vestir las franjas rojas y blancas del Atlético de Madrid en un momento en que el equipo de Diego Simeone necesita algún tipo de inspiración para reavivar su temporada. La tarifa está lejos de ser prohibitiva y no se acerca a ser tan costosa como algunas de sus otras contrataciones estrella.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-PRESSERAFP

    3Angel Gomes (Marsella a Wolves - préstamo de £870,000)

    A primera vista, es un negocio extraño para Angel Gomes, quien deja Marsella solo meses después de unirse en una transferencia gratuita desde Lille. Además, se dirige a un equipo que está casi destinado a descender al Campeonato.

    Dicho esto, hay un método detrás de la locura. Gomes, quien ha sido internacional con Inglaterra en cuatro ocasiones, finalmente tiene la oportunidad de jugar regularmente en la Premier League después de haber hecho solo cinco apariciones en la máxima categoría con el Manchester United, mientras que incluso si los Wolves descienden, podría exigir un traslado de verano incluso si activan la cláusula de compra en el acuerdo, vendiendo al mediocampista por una buena ganancia.

    Cuando pones todo eso sobre la mesa, los grandes perdedores aquí son en realidad Marsella. ¿Realmente vale la pena separarse de Gomes por cifras tan insignificantes?

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    2Marc Guehi (Crystal Palace a Manchester City - £20 millones)

    Esta probablemente será la entrada más polémica de la lista. ¿Merece el Manchester City elogios por pagar £20 millones por un jugador cuyo contrato expiraba en verano? ¿Fue una jugada maestra ofrecerle un contrato por un supuesto valor de £300,000 a la semana? ¿Es todo esto una cuestión de 'bien hecho por decir el número más alto'? Después de todo, esta es una lista de 'mejor valor'.

    Pero eso ignora la intención del City. Sabían que necesitaban refuerzos defensivos, especialmente después de que Ruben Dias y Josko Gvardiol sufrieran lesiones de media a larga duración, y que Marc Guehi era una de las mejores opciones para ellos en el mercado. Además, era el mejor agente libre de cara al verano, pero sabían que los rivales en el extranjero tenían ventaja en las negociaciones de pre-contrato. Así que, el City actuó rápidamente para conseguir a Guehi, mejorando instantáneamente su defensa con una opción más que probada.

    El inicio de Guehi en el Etihad Stadium ha sido mixto, pero es fácil imaginarlo levantando muchos trofeos de color azul celeste a largo plazo.

  • Dro Fernandez PSG 2025-26Getty Images

    1Dro Fernandez (Barcelona a Paris Saint-Germain - £7.1m)

    El Barcelona está en peligro financiero en el mejor de los casos hoy en día. Lo que no habría sido bienvenido por los directivos en el Camp Nou, entonces, fue la inesperada salida del graduado de La Masia, Dro Fernandez por una fracción de su valor, y la única posible ventaja es que lograron extraer una tarifa ligeramente superior a la cláusula de rescisión en su contrato.

    "La partida de Dro me sorprendió. Teníamos un acuerdo para que extendiera su contrato a los 18 años, luego su agente dijo que finalmente cambió de opinión. Ha sido una situación desagradable", dijo el presidente del club Barça, Joan Laporta, quien inevitablemente estará sintiendo la presión antes de las próximas elecciones.

    Dro, quien impresionó en la pretemporada y tuvo algunos minutos esporádicos en la primera mitad de 2025-26, informó al Barcelona de su deseo de marcharse al inicio del mercado de invierno, poniendo en alerta a la élite de Europa mientras todos intentaban vender su proyecto al extremo. Al final, el Paris Saint-Germain ganó la carrera y acordó pagar al Barça una tarifa superior a su cláusula de rescisión para mantener la cordial relación entre los clubes.

    Es un duro golpe para el Barcelona, pero un ejemplo de negocio oportuno para el PSG. El entrenador en jefe Luis Enrique dijo en la firma del contrato: "¡Firma aquí, 50 goles y 50 asistencias!" Es justo decir que las expectativas son altas para Dro.

