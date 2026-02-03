Llegamos al primero de tres préstamos en esta lista. No todos los préstamos son iguales, y para estar en nuestro top 10, tiene que ser un movimiento que realmente haga avanzar al equipo que ha adquirido al jugador.

En el caso del Marsella, que persigue la Liga de Campeones, lograron convencer al Arsenal de desprenderse de Ethan Nwaneri, a pesar de que los Gunners insistían en que el talentoso adolescente no se iría para la segunda mitad de la temporada. Pero la oportunidad para un jugador de tal potencial de trabajar en una liga más formativa bajo Roberto De Zerbi, cuyo futuro ahora es increíblemente incierto, era demasiado buena para rechazar.

"Creo que los jóvenes talentos que tenemos necesitan minutos, y en este caso, Ethan no estaba teniendo suficientes minutos, y lo último que queremos es cortar su desarrollo porque es un talento y alguien que vive y respira fútbol; esa es su vida," dijo Mikel Arteta. "Después de discutirlo con él, su padre, el agente y el club, decidimos que lo mejor era que se fuera y fuera cedido.

"Luego tenemos que elegir el lugar correcto, y teniendo todas las opciones, entender la experiencia que tuvimos en Marsella también con [William Saliba], el hecho de que Roberto está allí y es un increíble desarrollador de jóvenes talentos y es un entrenador realmente valiente en la forma en que juega, la forma en que juega con jóvenes talentos también y tiene un gran historial sobre eso."